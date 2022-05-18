出道25周年的芭蕾舞演员金周媛：“以也许是最后一场舞台的心态全力以赴”. May. 18, 2022 07:57. by 李知訓 easyhoon@donga.com. “从某个瞬间开始，我就抱着‘这个舞台可能是最后一次了’的心态进行演出。” 迎来出道25周年的芭蕾舞演员金周媛（45岁•照片）的告白非常坦率。17日，在首尔江南区道谷洞演出企划公司举行的记者见面会上，她说：“作为芭蕾舞演员说自己身体老化了并不容易，但承认自己上了年纪，每天运动3个多小时，正在努力锻炼身体。” 作为国立芭蕾舞团首席舞蹈演员活跃了15年的金周媛将作为艺术导演和舞蹈演员展示芭蕾《Reverence》。该作品将于下月9日至12日在首尔瑞草区艺术殿堂自由小剧场举行，是纪念金周媛出道25周年的演出。 演出时间共70分钟，囊括了观众最想看的《芭蕾舞演员金周媛》的作品。其中包括了作为她的国立芭蕾舞团处女作（1998年），给她带来被称为舞蹈界奥斯卡奖的“Benois de la Danse”的《海盗》第二幕的卧室双人舞（pas de deux）、《吉赛尔》的第二幕慢步双人芭蕾舞（adagio）、编舞家李贞允的《天鹅之死》等。创作舞蹈方面有“用脚后跟走路的芭蕾舞演员”。她说：“芭蕾舞女演员主要使用脚前部，但经过长时间的舞蹈，自然而然地使用了脚后跟”，“融入了35年来跳舞时感受到的想法片段。” 另外，还设有配合父亲金泽模演唱的歌曲，金周媛跳舞的舞台。《就见一面吧》、《像枯叶一样》等两首歌曲。票价为2.5~4万韩元。

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