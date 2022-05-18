李钟燮：“难以预测朝鲜是否会因新冠疫情推迟核试验”. May. 18, 2022 07:57. by 尹相虎 军事记者、李知云记者、北京=常驻记者 金基龙 ysh1005@donga.com,easy@donga.com,kyy@donga.com. 韩国国防部长李钟燮（照片）17日表示：“难以预测朝鲜是否会因新冠疫情推迟核试验或两者没有关系。”李钟燮当天在国会国防委员会全体会议上表示：“（朝鲜的第七次核试验）在大框架下已经做了很多准备。”虽然朝鲜国务委员长金正恩称疫情为“大动乱”，对疫情的扩散表现出了巨大的危机感，但也不能排除作出强行进行核试验的政治决断的可能性。李钟燮表示：“但尽管如此，我们确认，朝鲜军队（在新冠疫情扩散的）控制方面比民间更好，不如一般居民严重。” 接着，对于国民力量党议员河泰庆“即使朝鲜进行核试验，也能够进行人道主义援助吗”的提问，李钟燮回答称：“根据日内瓦公约，即使是‘敌军’也可以进行治疗。”但部分在野党议员指出，在文在寅政府时期，国民力量党总统候选人尹锡悦批评对朝鲜人道主义援助是“一味给与”，并要求说明新政府的立场变化，李钟燮退一步说：“这还没有定为政府的方针。” 朝鲜当局正在全力阻止新冠疫情的扩散。《劳动新闻》17日报道说，在朝鲜人民军部队指战员和国防省干部参加的誓师大会上，传达了党中央委员会向平壤紧急派遣军医的特别命令。报纸把向平壤市民提供的药品称为凝聚着伟大人民爱心的“爱的长生不死药”。 韩国防疫当局认为，朝鲜的新冠相关死亡人数可能比实际死亡人数少。朝方表示，截至16日下午6时，累计发热人员达148.36万人，死亡人数达56人。累计致命率为0.004%，低于接种疫苗的韩国（0.13%）。汉阳大学医学院教授申英全（音）表示：“朝鲜似乎无法正确统计新冠相关死亡者。” 据中国对朝消息灵通人士17日透露，朝鲜国营航空公司高丽航空所属的3架飞机16日上午抵达中国辽宁省沈阳机场，同一天下午装载新冠相关药品返回朝鲜。

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