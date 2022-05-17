高句丽残忍的5月. May. 17, 2022 07:49. . 公元645年农历三月，唐朝太宗皇帝亲自率领大军抵达辽东。这是为了实现攻占高句丽的夙愿。刚开始是乘胜长驱。隋朝4次进攻期间，从未沦陷过的辽东城不堪一击被攻陷了。随着盖牟城、白岩城沦陷，突破了高句丽第一道防御线，似乎要渗透到第二道防御线鸭绿江。当时是5、6月份。惊慌失措的高句丽为了在第一线击溃唐军而派出了大军，但在驻跸山战斗中大败。但是最后剩下的堡垒安市城拒绝投降，战斗到了最后。从农历7月份开始的进攻虽然拖了3个月，但安市城却始终没被唐军所逾越。在此期间，唐军计划的进攻时间全部消耗殆尽。无论多么强大的国家，也不能无限期地持续这种全面战争。最后，唐太宗不得不撤退。 对于从少年时期开始参战，一生积累华丽胜利和名声的太宗来说，高句丽远征的失败是耻辱中的耻辱。不服输的他在2年后将战略从全面进攻改为消耗战争。减少远征军的规模，攻击高句丽防御线的正面，只攻占特定地区，然后撤走，以此来折磨他们。就这样消耗高句丽的体力后，649年5月准备再次大规模进攻时，唐太宗突然离世了。 临死前，唐太宗下达了停止进攻高句丽的诏书，但唐朝继续战争。结果，虽然1968年高句丽灭亡，但由于过度的战争和过度培养的军阀，唐朝也因内战而衰弱。 普京不是像唐太宗那样的名将，也没有亲自站在一线。尽管如此，突然联想到乌克兰战争的理由是什么呢？盲目的战争、独裁者的野心导致的战争会毁灭一切。到了6月，俄罗斯社会的体感痛苦也会变大。即使普京说要放弃战争，至少到明年为止，世界将因严重的粮食和经济问题经历苦难时期。战争使所有人成为牺牲者。自私的独裁者也包括在内。6月对有人来说会成为最残忍的一个月吗？

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