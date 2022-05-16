金正恩：“建国以来大动乱”……朝鲜新增新冠患者达30万. May. 16, 2022 08:13. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 朝鲜有症状新冠感染者连日剧增。朝鲜国务委员长金正恩表示，“恶性传染病的传播是建国以来的大动乱”，毫无保留地流露出了危机感。韩国政府计划最早在本周初向朝鲜正式提议提供疫苗及医疗用品等援助，但金正恩能否接受还是未知数。但据悉，朝鲜内部居民动摇已经扩散到地方上，因此有预测称，如果扩散到无法控制的情况，以防疫为媒介，南北对话可能会打开大门。 据朝鲜官方媒体报道，朝鲜境内12日有新增发热病例1.8万人（12日），13日增至17.44万人，13日晚至14日下午6时再度增至29.6180万人，呈剧增趋势。考虑到朝鲜内部的情况，由于自我检查工具等不够充分，甚至用“发热人员”而不是“确诊者”来形容，很难掌握确诊与否，预计实际确诊者更多。截至14日，朝鲜国内累计死亡人数也达到42人。就朝鲜新冠疫情现状，高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱（音）分析说：“新冠疫情初期，中国武汉市的致命率可能达到3%至5%。”天主教大学医学院（微生物教室）名誉教授白顺英（音）预测：“两三个月内，朝鲜总人口的60%至70%将被感染。” 金正恩14日主持召开政治局协商会议，把目前的情况称为“大动乱”，还强调“传播并非在地区之间无法控制”。这暗示朝鲜暂时不会接受外部援助，而将采取以封锁为中心的社会控制来应对的方针。但也有人预测，如果没有国际援助，朝鲜将很难坚持下去。实际上，朝鲜中央通讯社报道称，“因用药疏忽而死亡的人数占很大比重”，朝鲜内部的情况已经处于混乱状态。韩国政府高层官员15日在与《东亚日报》的通话中表示：“已在本周初确认了朝鲜内部居民动摇的迹象，”“因为与朝鲜军队的动向等有关，正在密切关注内部情况。”

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