制造对方后卫红牌-点球并锁定胜局，孙兴慜引领球队大胜为何却被提早换下场？. May. 14, 2022 07:29. by 李元洪 bluesky@donga.com. 孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）攻入了个人本赛季英格兰足球超级联赛（EPL）的第21粒进球，人们对他成为历史上第一位亚洲球员射手王的期待很高。凭借孙兴慜的出色表现，热刺队也将继续争夺第4名。 13日在英国伦敦举行的2021~2022赛季EPL与阿森纳队的“北伦敦德比”比赛中，孙兴慜在上半场迫使对方球员犯规制造点球并让其拿到红牌罚下场后，在下半场第2分钟又攻入一球，帮助球队以3比0完胜对手。 凭借当天的进球，孙兴慜已连续三场比赛取得进球，同时也是个人本赛季EPL第21粒进球，与射手榜榜首穆罕默德•萨拉赫（30岁•利物浦•22粒进球）的差距缩小到一球。在欧洲足球联盟（UEFA）欧会杯上也攻入一球的孙兴慜在本赛季共攻入22球，追平了自己在2020~2021赛季创下的单赛季正式比赛最多进球纪录22球。另外，孙兴慜的21粒EPL进球也平了由伊朗出身的阿里雷扎•贾汉巴赫什（现费耶诺德队）创下的亚洲球员在欧洲甲级联赛单赛季最多进球纪录。贾汉巴赫什在2017~2018赛季效力荷兰足球甲级联赛阿尔克马尔队时期，在33场比赛中攻入21球，作为亚洲球员首次成为欧洲甲级联赛最佳射手。 根据足球统计网站Opta的资料显示，孙兴慜打进的21粒进球中没有一粒点球。 在托特纳姆热刺队中，不计算点球而进球比孙兴慜更多的选手只有哈里•凯恩（29岁）。凯恩在2016~2017赛季和2017~2018赛季分别攻入24球和28球。 当天，孙兴慜参与了球队的全部3粒进球。上半场第22分钟，孙兴慜在对方禁区遭遇犯规，制造了点球，由凯恩罚入点球。上半场第33分钟，阿森纳队的后卫罗伯•霍尔丁（27岁）得到了本场比赛第二次黄牌。上半场第26分钟，因孙兴慜犯规已经得到过一张黄牌的霍尔丁被红牌罚下。霍尔丁在被罚下场之前有过4次犯规，都是犯孙兴慜身上的。上半场第37分钟，孙兴慜开出的角球由托特纳姆热刺队的罗德里戈•本坦库尔（25岁）头上接力，之后由凯恩头球破门，攻入了本队第2粒进球。孙兴慜在下半场第2分钟，直接用右脚攻破了对方球门，彻底锁定了胜局。 孙兴慜在下半场第27分钟被早早替换下场。孙兴慜的脸上充满了遗憾。托特纳姆热刺队主教练安东尼奥•孔蒂表示：“孙兴慜应该在15日与伯恩利队的比赛中发挥重要作用。”孙兴慜表示：“替换下场的瞬间并没有生气。只是感到有些失望”，“虽然还想继续比赛，但是我理解主教练的决定。我会好好恢复状态，为（15日的比赛）做准备。”英国广播公司（BBC）称：“孙兴慜在下半场开场第2分钟挫败了阿森纳的追击意志”，并给孙兴慜打出了两队最高分8.22分。《伦敦足球》也他打了8分，与凯恩并列队内最高分。 托特纳姆热刺队在联赛中以3球（及以上）优势战胜阿森纳队是自1983年4月（5比0胜）以后的第一次。本场比赛之后热刺队以20胜5平11负（积65分）继续排名第五，并将与排名第四的阿森纳队（21胜3平11负•积66分）之间的积分差距缩小到了1分。

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