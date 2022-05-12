柳贤振周日将与崔志万展开高中前后辈对决. May. 12, 2022 07:46. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 因伤缺席了好一段时间的美国职业棒球大联盟（MLB）“蓝色怪物”柳贤振（35岁•多伦多蓝鸟）时隔一个月将重返MLB投手踏板。 多伦多蓝鸟队主教练查理•蒙托约11日表示，柳贤振将在15日与坦帕湾光芒队的客场比赛中首发出场。这是柳贤振自上月17日与奥克兰运动家队的比赛后，时隔28天重返球场。在本赛季的两场比赛中，柳贤振的平均责任失分为13.50，表现不佳，此后因左下臂炎症被列入球队伤病名单（IL），并于本月8日在美国职棒小联盟比赛中登场，检查了状态。 柳贤振在复出战上有可能无法投比预想的更多的投球局数。在受伤前进行的2场比赛中，柳贤振分别只完成了3又3分之1局和4局，早早地从投手踏板上退下来。最近，蒙托约主教练正在使用“反馈（piggyback）系统”。Piggyback是指，连续投入2名先发资源，投3、4局左右的局数的踏板运用法。当天，柳贤振只负责初期工作后，首发资源罗斯•斯特里普林（33岁）也有可能直接踏上投手踏板。 柳贤振是否会与东山高中的后辈崔志万（31岁•坦帕湾魔队）展开对决也备受关注。崔志万也因右肘伤病缺席了一段时间，并于9日复出。在去年5月24日两人的首次对决中，崔志万取得了3个有效击球、1个安打的成绩。

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