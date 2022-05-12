美国情报总监：“普京准备打持久战…… 如果出现失败的危险，可能会使用核武器”. May. 12, 2022 07:48. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国国家情报总监海恩斯（照片）预测，如果俄罗斯总统普京面临失败的危险，有可能为了扭转战局而使用核武器。他预测，普京不会满足于准备长期作战、只掌握亲俄势力较多的乌克兰东部顿巴斯，而是想占领乌克兰西部国家摩尔多瓦亲俄势力控制的地区德涅斯特里亚。 据《卫报》等媒体报道，海恩斯10日在美国参议院军事委员会听证会上表示，“在乌克兰的失败是对普京政权的实际威胁”。他还预测，普京为了不放弃权力，可能会使用核武器等极端手段。海恩斯说：“普京总统的野心和现在俄罗斯的军事力量不一致。今后几个月可能会出现无法预测、紧张加剧的情况。”他预测，俄罗斯也有可能宣布戒严令、强制调整产业生产等。 海恩斯表示：“现在不自信战争会以顿巴斯战斗彻底结束，”“普京总统正在乌克兰准备长期纷争。想要实现超越顿巴斯的目标。” 他说：“普京的目标是控制南部港口城市敖德萨，然后将占领地扩大到摩尔多瓦的德涅斯特里亚。”如果按照普京的计划，乌克兰将成为不靠黑海的内陆国家。但海恩斯认为这样的计划成功的可能性很低。 有分析称，因战争长期化而陷入困境的俄罗斯正在集体埋葬本国阵亡者，因俄罗斯军队而牺牲的乌克兰平民也更多。乌克兰情报部门当天通过通信监听公开了一份文件，里面有俄军士兵说“在顿巴斯顿涅茨克州的一个集体埋葬地，数千名俄军阵亡者的尸体堆积到人的高度”。联合国驻乌克兰人权观察组组长马蒂尔达·博格纳向路透社断言：“实际平民死亡人数比推测值还要多。”据联合国掌握的情况，至少有3381名乌克兰平民牺牲。

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