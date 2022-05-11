“世界上最大的泪珠”. May. 11, 2022 07:51. . 关于幼年纯真的故事总是让人感动和依稀。也许是因为那些都是曾经纯粹的自我。故事从小燕子开始。这不是给善良的兴夫衔来奇迹种子的燕子，而只是普通的燕子。 燕子父母在幼崽出生后努力捕食。但是，他们抓来的菜白蝶幼虫因为幼崽们的“轻举妄动”而掉到了地上。原本没被抓住的话就会变成蝴蝶的幼虫就这样掉下来死去了。蚂蚁崽子们聚集在死去的幼虫周围。肚子饿的他们想把幼虫拉回家，但是因为“婴儿拳头大小的厚厚的土丘坡度”而苦恼。对他们来说，幼虫和西西弗斯的岩石没有什么两样。就像把岩石放在山顶上就会向下滑，需要反复把岩石推上去的西西弗斯一样，他们反复将幼虫推上土坡。 从这里开始是人的故事。孩子蹲下来呆呆地看着那个样子。但是孩子的双眼却噙着泪水。这是诗人尹在雄的散文诗《世界上最大的泪珠》所展现的凄婉的风景。诗人把孩子设定为“小僧人”，唤起佛教的教诲。“一位头发依稀可见淡白色的小和尚蹲在他面前，两眼挂着泪珠往下看。” 孩子的眼泪是《（大般）涅盘经》中所说的、人类内心有佛性的眼泪。不仅是对人类，连对像蚂蚁一样的生命也生出无限扩张的怜悯之心，谁都可以成为佛陀的那种心就在我们内部。英国诗人威廉•沃兹华斯说，这种伦理冲动来自神。孩子看到菜白蝶幼虫和蚂蚁后哭泣是那种冲动的产物。不是因为不懂世故才哭的。因为太深邃，所以才哭的。大人有向孩子学习的理由就足够了。文学评论家、全北大学客座教授

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