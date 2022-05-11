拜登与二战时一样签署乌克兰《武器租赁法》. May. 11, 2022 07:52. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国总统拜登9日签署《武器租赁法》，美国将在自1941年二战爆发后81年来再次无需经过其他行政程序向外国支援武器，加快了对乌克兰的支援。同一天，俄罗斯军队也向乌克兰南部黑海沿岸的要地敖德萨发射了3枚超音速导弹“匕首”等，进行了大规模攻击。当时正在奥德萨访问的欧洲理事会主席米歇尔因此紧急避难。 拜登当天在白宫表示，“美国支持乌克兰对抗俄罗斯总统普京的残酷战争、维护民主和祖国的斗争”，并签署了武器租赁法。他还敦促美国国会批准追加预算，称“支援乌克兰的预算在10天后就会见底”。 目前，美国国防部拥有的援助乌克兰预算余额约为1亿美元（约1273亿韩元），很可能会很快耗尽。执政的民主党决定，最快于10日表决当初拜登总统要求的330亿美元支援预算，包括人道主义支援预算等共398亿美元（约51万亿韩元）的援乌预算。美国国务院发言人内德·普莱斯指出：“俄罗斯很有可能在本月中旬亲俄势力较多的乌克兰东部顿巴斯，以假全民公投为依据推进强制合并。” 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，俄罗斯军队9日一直对敖德萨进行导弹攻击。除“匕首”外，俄军还动用了“缟玛瑙”巡航导弹、轰炸机等。敖德萨市中心的一个购物中心还出现了巨大的爆炸声和火焰。有分析认为，这是为了切断经由敖德萨向顿巴斯等供应西方武器。当天突然访问敖德萨的米歇尔在躲避导弹攻击暂时躲避到防空洞的骚动中，强调了支援乌克兰的意向。

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