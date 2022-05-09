“思维的差异”这句安乐的话. May. 09, 2022 07:49. . “生活在同一个世界却听不懂对方的话，这是因为思维（想法）的差异。”—出自赵世熙的《刀刃》中 与《矮人射出的小球》系列作品中处处尖锐的文章相比，《刀刃》上面的文章看起来很无聊。我们从小学起就学习到人们之间存在想法上的差异，因此应该相互尊重的伦理。但长大成人后，“尊重”在很多情况下只是停留在“还是别说了”上。有一种流行是在网上发表某种主张后，自己加上“不可反驳”。最近甚至有人干脆补充说，“反驳时你的话是对的。”这是在回避“反正说不通，你就当作自己是对的生活吧”。但这种流行的余味让人不舒服的原因是，我仍然相信我们生活在“同一个世界”。 在现实世界中，要想坚持清新的个人主义，需要充足的金钱和时间。这些资源不是每个人都公平地拥有的。普通人只能为权利和义务而争吵。如果急于承认“想法上的差异”并省略对话，那么之后会出现什么呢？如果语言不通，会不会想用拳头呢？或者多获得1%的选票来压制对方。“程序上的正当性”有时就像在民主主义社会给拳头起的漂亮的名字。 因此，我想改掉不充分思考或不好好说话就用“想法的差异”这句安乐的话逃跑的习惯。欢迎反驳。在疲劳和失望之后，有可能会遇到无法缩小的间隙，但也有可能会发现间隙并不那么大。在《刀刃》中，申爱对矮人叔叔这样说。“只是彼此不认识而已，其实我们是一伙的。”

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