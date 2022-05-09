朝鲜在尹锡悦政府上台三天前发射潜射导弹……连续展示核武力. May. 09, 2022 07:49. by 申圭振记者、纽约=常驻记者 柳在东 newjin@donga.com、jarrett@donga.com. 朝鲜在距离韩国当选总统尹锡悦就职还有3天时间的7日，向东部海域发射了一枚潜射弹道导弹。朝鲜此次发射的潜射导弹是将短程弹道导弹改良成海上武器的针对韩国的武器，被认为可以搭载战术核弹头。 有分析认为，朝鲜在尹锡悦政府上台之际，进入了连续试验核投放武器体系的阶段。 韩国军联合参谋本部表示，7日下午2点7分左右在朝鲜咸镜南道新浦海上发现了1枚短程弹道导弹。从旧型鲸鱼级（2000吨级）潜水艇发射的导弹，顶点高度为60多公里，向东部海域飞行了约600公里。韩美当局认为，该导弹与朝鲜去年10月发射的“迷你潜射导弹”是同一类型。当时潜射导弹的顶点高度为60公里，飞行了590公里。该潜射导弹的体积小于射程接近2000公里的现有“北极星”系列潜射导弹，外形、射程、飞行特性等与短程弹道导弹“朝鲜版伊斯坎德尔（KN-23）”相似。 朝鲜在韩国新政府即将出台之际不断提高武力挑衅水平，这种情况下，尹锡悦对文在寅政府的《禁止对朝传单法》（南北关系发展法修正案）表示了否定意见。尹锡悦在当天公开的美国官方媒体“美国之音”的采访中表示：“现政府法律上禁止了很多通过对朝广播或通过对朝捐赠的部分，”“如果不是为了边境地区居民的安全所必需的，就是错误的决定。” 就战时作战指挥权移交问题，尹锡悦表示，“韩国也应该确保相当程度的监视、侦察、情报能力，具备指挥联合作战的情报能力。另外，进一步提高能够应对朝鲜导弹攻击的防御体系是必须的”，表明了调整速度的意思。

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