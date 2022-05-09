曾说“难道没钱就没尊严吗”的姜受延，在不义面前堂堂正正. May. 09, 2022 07:49. by 孫孝珠, 李知訓 hjson@donga.com,easyhoon@donga.com. “我们没有钱，所以难道就连尊严也没有了吗？” 在电影《老手》（2015年）中刑警徐道哲（黄政民）说出的这句台词的原作者是演员姜受延。她在照顾工作人员或私下里经常说这句话，她在与柳承莞导演见面时像开玩笑一样说出了这样的话。这句话出现在《老手》中，成为了面对金钱的诱惑依旧不放弃自尊心的名台词。 故人以讲义气、有人性的一面而闻名。她对让自己登上世界明星的林权泽导演特别感激。2008年釜山东西大学成立林权泽电影艺术大学后，故人联系了所有专题讲座讲师。林导演在2010年接受本报采访时曾表示：“受延会带来需要支付几百万韩元（讲解费）的演员和工作人员，真的很感谢她。” 她具有领袖魅力，在不义面前果断行动，因此被称为“犟秀延”。过去制作人出于恶意把她叫到酒店时，她毫不犹豫地打了对方一个耳光。她斩钉截铁地说：“只因为是女人就可以为所欲为，不论年龄和地位，都不能接受。” 故人以“海量”而闻名。据说电影界有名的爱酒者们也从未用酒战胜过她。“削发斗魂”是不能从她身上摘除的词语。在电影《揭谛 揭谛 婆罗揭谛》中，为了扮演尼姑而削发的场面被选为韩国电影史上的历史性场面。故人当时表示：“头发会再长出来的”，并没有在意。在电视剧《女人天下》（2001~2002年）中，她只穿着薄薄的素服长时间泡在严冬的冰水里，成为了话题。演员孙淑说：“姜受延才是演员。没有别的修饰语。她将自己的人生全部奉献给了作品。” 由于父亲事业失败，故人从高中开始就起到了家长的作用。对此，她经常被问到“是不是因为家庭环境才不结婚”。她回答说：“绝对不是独身主义者。虽然想结婚生子，但结婚不是应该有缘分吗？” 虽然堂堂正正是表现故人的话语，但其背后却有柔弱的一面。对于“什么时候最孤独”的提问，故人曾回答说：“假装堂堂正正的时候，那时候最孤独。”

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