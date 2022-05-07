美国白宫迎来233年来首位黑人女性发言人. May. 07, 2022 07:17. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 美国历史上首次任命一名黑人女性为“总统之口”白宫发言人。在美国首位黑人女性联邦大法官即将诞生之际，美国历史上的又一个“玻璃天花板”被打破。 美国总统拜登当地时间5日表示，将任命首席副发言人卡琳·让-皮埃尔（45岁）为白宫发言人。拜登表示：“卡琳将代表美国国民引领沟通，”“她将成为代表拜登政府和我的强烈声音。”黑人女性被任命为白宫发言人是自1789年美国政府成立以来的第一次。拜登总统2月还提名联邦上诉法院法官布朗·杰克逊为第一位黑人女性大法官。 现任发言人简·普萨基在当天的新闻发布会上表示：“她是第一位成为白宫发言人的黑人女性，也是第一位表明自己是‘性少数者’的黑人女性，”“她将向世人展示，只要怀揣着大梦想努力工作，就能真正实现梦想。” 新任发言人让-皮埃尔1977年出生在加勒比海的法属马提尼克，是跟随海地出身的父母在5岁时来到美国的移民。让-皮埃尔是三姐弟中的长女，因父母是分别为出租车司机和看护人的双职工，从小开始照顾两个弟弟。她毕业于纽约理工大学，在哥伦比亚大学获得行政学硕士学位，曾在纽约市议会和市民团体任职，2008年参加了前总统奥巴马的大选活动，开始踏入政坛。 让-皮埃尔2018年在推特上上传了全家福，并写道：“我是《美国梦》的产物，对此感到非常自豪，”“感谢为了把更好的生活留给可爱的三个子女而面对涌来的账单恐怖而努力工作过的父母。”她还是与美国有线电视新闻网（CNN）记者苏珊·马尔沃同性结婚的女同性恋者。 拜登政府上台后至今担任1年零4个月发言人的普萨基将于13日卸任。据悉，她计划在美国有线新闻频道MSNBC工作。拜登当天称赞普萨基：“白宫简报室树立了找回品位、尊敬和礼仪的标准。”

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