SSG金广铉的王牌—变速球. May. 07, 2022 07:18. by 姜泓求 windup@donga.com. 截至6日，在职业棒球联赛中展现出最吝啬投球（用来比喻投手给分很低的投球。优质先发即属于此类）的是“归来的王牌”SSG队的金广铉（35岁）。他的平均责任失分为0.56，超过NC鲁钦斯基（0.92）等，在该领域处于领先地位。他参加了5场比赛，目前取得了4胜。就留在美国职棒大联盟（MLB）和重返SSG队的问题，一直苦恼着，直到3月初才与球队汇合，但从赛季初期开始，他就100%发挥了自己的作用。 原来金广铉的主要武器是滑行曲线球。金广铉甚至被归类为“两种投球”类型，凭借快球和滑行曲线球，运用了强力投球。但是本赛季在该节目单中增加了变速球，正在成功调整中。 从进军顶级联赛之前的2019年开始，金广铉集中精力研究第3个球种，在美国舞台上切身感受到了两种投球风格的局限，除了变速球之外，还试验了曲线球、下坠求等。最后，他决心将与快球轨迹相似、突然下降的变速球作为第三个武器。 金广铉的变速球在本赛季取得了进步。据利用军用雷达技术分析投、击球信息的Sportistics的“Trackman Baseball”显示，金广铉的变速球每分钟平均旋转数（RPM）从进军美国前的2019年的1596转增加到了今年的1661转。 变速球的平均球速从2019年的时速128.1公里增加到了如今的131.1公里，这一点也很有意义。通常认为理想的变速球球速是快速球的88~90%左右。金广铉本赛季的平均快速球（时速146.1公里）与变速球的球速之比为89.7%。在2019赛季，这一比例为86.9%。变速球虽然是抢夺击球手时机的球，但如果球速与快速球相差太大，击球手反而不会上当。 “金广铉牌变速球”的握法也与众不同。与用5个手指包住球的普通变速球握法不同，金广铉像快速指叉球一样，将球夹在第二、第三根手指之间，投出变速球。因此，职业棒球官方记录企业“Sports2i”将金广铉的变速球归类为二缝线快速球。 但金广铉嘱托表示，“无论是击球手还是捕手，都认为是变速球。希望大家能叫它变速求。”SSG数据中心负责人金正俊也解释说：“弯向右撇子击球手外侧的轨迹与普通变速球一样，过去金广铉的变速球完成度并不高是事实，但现在他可以自由控制。” 随着变速球完成度的提高，对方击球手的头脑也变得复杂起来。Kiwoom队球员李政厚（24岁）说：“金广铉前辈的球投得太好了，甚至感觉他在面对其他左撇子投手之前打了预防针。”

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