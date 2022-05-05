韩国检方以直接杀人罪起诉李恩海-赵贤洙. May. 05, 2022 07:45. by 仁川=孔升培记者 ksb@donga.com. 涉嫌为获得约8亿韩元保险金而杀害丈夫的李恩海（31岁）与共犯赵贤洙（30岁）被移交审判。检方认定李某是在“情感控制（gaslighting）”状态下犯下了罪行，直接适用了杀人罪。 仁川地方检察厅刑事二部（部长检察官 金昌洙）4日以杀人未遂、违反《防止保险诈骗特别法》未遂嫌疑拘留起诉了李某和赵某。目前距离事件发生已有2年零10个月。 他们涉嫌于2019年6月30日在京畿道加平郡龙沼溪谷杀害了李某的丈夫尹某（死亡当时39岁）。检方判断，这些人是为了得到尹某的8亿韩元生命保险金，让不会游泳的尹某在4米高的悬崖上跳水害他死亡。不是没有尽到救助义务的“不作为导致的杀人”，而是适用了“直接杀人罪”。他们还涉嫌在同年2月和5月给尹某喂食掺有河豚血的食物或试图将其掉入水中进行谋害。 检方认为，尹某被李某控制，未能拒绝跳水。公诉状中也指出“情感控制”。李某从开始交往的2011年开始，彻底控制了尹某的日常生活，令尹某不能拒绝自己的要求，并在经济上剥削尹某，让尹某经历了极度的生活困难。据悉，李某在2017年3月与尹某登记结婚后，还与其他男性交往并同居。 据悉，李某和赵某在逃亡过程中制定了直到负责自己案件的检察官进行人事调动为止继续逃跑的计划，还制作并保管了谴责检察官的记者招待会声明。检察机关向法院提出了对被领养到尹某的李某女儿领养无效的确认诉讼。

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