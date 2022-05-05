赞成和反对“女性堕胎权”的冲突……分裂的美国. May. 05, 2022 07:46. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国联邦最高法院推翻1973年开始维持49年的女性堕胎权保障判决的判决书草案被事前泄露后，美国的政治、社会分裂正在激化。随着美国最高法院的判决站在政治争论的中心，美国全境陷入了混乱的漩涡。 美国总统拜登当地时间3日在声明中表示，“女性的选择权是根本权利”，并表示不能推翻此前保障怀孕6个月前女性堕胎权的“罗伊诉韦德案”判决。在三权分立原则严格的美国，到了政府领导人正面阻止司法部门行动的地步，堕胎权成了保守和进步阵营之间矛盾的核心争论点。 执政的民主党表示，将追加保障堕胎权的立法。在野的共和党表示“应该尊重胎儿的生命”，表示支持判决书草案。 随着美国社会因赞成和反对堕胎权而分裂，预计离11月中期选举还有6个月的美国政治圈将发生地壳变动。拜登主张：“选民们应该在中期选举中选择拥护堕胎权的候选人。”赞成堕胎的人们从3日开始在纽约、华盛顿等美国大城市举着牌子分别进行了示威。最高法院院长约翰·罗伯茨当天承认泄露的判决书草案是真本，并表示将调查泄露经过和原因。

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