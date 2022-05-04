现代五项赛考虑将“障碍赛”作为替代马术的候选. May. 04, 2022 08:23. by 姜泓求 windup@donga.com. 国际现代五项联合会（UIPM）在公正性争议中，决定将现代五项细部项目排除在外，作为马术替代项目，采用了“障碍赛”。 3日，UIPM在匈牙利布达佩斯召开了执行委员会，并宣布，在提出的60个代替马术的项目中，将障碍赛定为测试项目。6月在土耳其安卡拉举行的UIPM世界杯总决赛之后，将进入障碍赛测试阶段。但没有介绍障碍赛的具体比赛方式。 与跑射联项（射击+跑步）、游泳、击剑等一起作为现代五项细部项目之一的马术，在去年举行的东京奥运会上引发了公正性争议。有人指出，马匹是根据比马术更早进行的击剑、游泳项目的排名分配的，但由于马匹的竞技水平参差不齐，因此无法形成公平的竞争。参加东京奥运会女子组比赛的安妮卡•施洛伊（32岁•德国）在中途处于领先地位，但在马术比赛中因马匹拒绝越过障碍物而得到0分，以第31名的成绩结束了比赛。对此感到愤怒的施洛伊教练当时还因为向马挥拳受到了处罚。 在奥运会舞台上，从2028年洛杉矶奥运会开始，新的替代项目将代替马术，组成现代五项。也有反对的声音。东京奥运会男子组金牌得主约瑟夫•忠（27岁•英国）等人在此次执行委员会之前，向国际奥委会（IOC）主席托马斯•巴赫致函，要求不要把马术从现代五项中除名。 有人指出，比赛时间长而无聊，因此UIPM从2024年巴黎奥运会开始，正在摸索将田径跑道长度从800米（1次标准•共4次）缩短到600米等变化。

한국어