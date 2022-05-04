金仁喆成为尹锡悦政府阁员候选人首位落马者……国民力量党内存在“郑浩英辞职论”. May. 04, 2022 08:24. by 姜炅石, 朴訓祥 coolup@donga.com,tigermask@donga.com. 副总理兼教育部长候选人金仁喆主动辞职。这是尹锡悦政府第一届内阁候选人中首次落马，距离被当选总统尹锡悦提名为候选人仅过了20天。金仁喆的国会人事听证会原定于6日举行。 金仁喆3日上午主动要求召开紧急说明会，表示“今天辞去副总理兼教育部长候选人资格，”“虽然想通过最后一次服务回报从国家和社会获得的优惠，但是有很多不足之处。”他还就针对自己提出的各种疑惑表示：“不会做出任何解释。这些都是我的失误和错误，”“当选总统相信我，把重任交给我，我对他感到非常抱歉。我将在远处为尹锡悦政府的成功加油助威。” 早早将金仁喆列入“落马名单”的共同民主党，将火力集中在了落马名单的其他候选人身上。该党在当天举行的福利部长候选人郑浩英（音）人事听证会上集中追究了子女入学入职疑惑等问题，并要求其主动辞职。但是郑浩英断然否认，并表示：“我好像是为了查明加在我的各种疑惑才来到这里的，”“疑惑已被详细解开。” 共同民主党议员姜炳元问道：“因为候选人而感到困惑的人很多，对谁最抱歉呢?”“对40年的知己朋友没有歉意吗?”郑浩英答道：“对不起因为我而需要提供资料的熟人。”当姜炳元再次强调与尹锡悦的“40年知己”缘分时，郑浩英立即表示：“我（和尹锡悦）不是40年的知己。（向尹锡悦）介绍我的人与当选总统（尹锡悦）是40年的朋友。” 但是，尹锡悦方面和国民力量党内部也有人认为，人事听证会程序结束后，郑浩英可能会主动辞职。连续两天出席人事听证会的国务总理候选人韩德洙当天就共同民主党议员南仁顺提出的“是不是应该要求撤回对郑（浩英）候选人的提名”的提问时，回答说：“听证会结束后，将讨论其结果和综合情况，并讨论该怎么做。”国民力量党核心相关人士表示：“尹当选总统不会自行撤回提名，”“会在符合国民常识的前提下得出结论。” 共同民主党将攻势提升到了极点。院内代表朴洪根表示：“韩德洙候选人、郑浩英候选人、韩东勋法务部长候选人已经在国民检验中落选，”“对于在听证会上被确认为不合格的人士，希望尹当选总统能够尽快自行解决。”

한국어