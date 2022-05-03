500多年前掌管地下世界的“米克特兰堤库特里”首次访问韩国. May. 03, 2022 08:02. by 李素妍记者 always99@donga.com. 掌管地下世界的神似乎要吓到死者，高举双手做出滑稽的表情。虽然高176厘米，重128公斤，但张开嘴笑的表情与其说是可怕，不如说是天真烂漫。这是13~16世纪在墨西哥中央高原繁衍的阿兹特克文化的“米克特兰堤库特里（阿兹特克人的冥界之神）”雕塑像。阿兹特克人相信人类是用从地下世界出来的巨人的骨头创造的。相信有死亡才有生命。 在墨西哥仅存两件的米克特兰堤库特里雕塑像将通过3日开幕的国立中央博物馆的“阿兹特克，移动太阳的人们”特别展首次在国内亮相。为纪念韩国-墨西哥建交60周年而举行的此次展示会上，将展示墨西哥国立人类学博物馆和德国林登博物馆等11个海外博物馆的208件藏品。阿兹特克和玛雅、印加一起被称为中美洲三大文明。 展览共分为5部分，展示了1521年西班牙征服者侵略前阿兹特克的生活状况。在第一部中，再现阿兹特克的杰作《太阳之石》的3D雕塑吸引了人们的视线。太阳石是16世纪初阿兹特克最后一任国王蒙特祖马二世制作的直径358厘米、厚度98厘米、重量25吨的大型圆形石雕物。在3D雕塑上投射为守护生命源泉太阳的牺牲祭的影像。在第二部《阿兹特克的自然与人们》中，可以看到手握粮食的玉米之神“森特奥特尔”雕像等把风和粮食形象化的土著神。 第3~5部将展示阿兹特克最大城市特诺奇提特兰的威严。以描绘14~16世纪特诺奇提特兰全景的画作为背景，展示着巨大的“雄鹰头石像”。特诺奇提特兰是首尔汝矣岛面积的4倍，居住着使用40种以上语言的20万人。雄鹰头石像是装饰城市中心部神庙的建筑外墙的雕像，在阿兹特克文化中象征太阳。 在“坦普洛•马约尔”神庙中，2015年左右出土的80多件奉献品将在此次展览中首次公开。主要以模仿鼓、哨子等乐器的石造物和祭祀用陶器为主。考古学家们认为，这可能是阿兹特克神话中向象征艺术之神的“休奇皮里”献上的一种祭品。1521年，坦普洛马约尔神庙被西班牙征服者科尔特斯破坏，但从1978年开始的发掘调查至今仍在进行。展览将持续到8月28日。票价为3000~5000韩元。

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