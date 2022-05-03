孙兴慜刷新欧洲联赛单赛季韩国人最多进球纪录. May. 03, 2022 08:03. by 兪載泳 elegant@donga.com. 孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）刷新了韩国人欧洲足球联赛单赛季最多进球纪录。这是韩国球员时隔36年再次刷新前国家足球队主教练车范根的记录。 孙兴慜1日在2021~2022赛季英格兰足球超级联赛（EPL）主场托特纳姆热刺体育场迎战莱斯特城队的比赛中，凭借2粒进球和1次助攻的出色表现，带领球队以3比1取得了胜利。当天取得联赛第18、19粒进球的孙兴慜超过了此前车范根效力于德甲勒沃库森队时期的1985~1986赛季创造的单赛季17粒进球，成为欧洲联赛单一赛季进球最多的韩国球员。这距离孙兴慜2010~2011赛季在德甲汉堡首次踏上欧洲足球第一级联赛，已过去了11年时间。孙兴慜上赛季在EPL也攻入17球，但未能刷新纪录。 当天孙兴慜在托特纳姆热刺队以1比0领先的下半场第15分钟，在对方球门前左脚转身射门攻破了对方球门。之后在2比0领先的下半场第34分钟，他在对方禁区右侧用左脚劲射破门，完成一记惊天世界波。该球进入网窝的瞬间，当地电视转播团似乎很难用肉眼看到，连喊“unbelievable（难以置信的）”。电视转播摄像机捕捉到了在孙兴慜背后观看射门场面的队友皮埃尔埃米尔•霍伊别尔（27岁）在进球后用双手捂住自己头部的惊讶的样子。该比赛结束后，足球统计网站“WhoScored.com”给孙兴慜打了两队最高的9.8分，孙兴慜本场的竞技水平超人一等，除他之外两队没有任何一名球员得到8分以上。 孙兴慜当天的两粒进球都是利用左脚打进，上半场第22分钟帮助搭档哈里•凯恩（29岁）首开纪录的角球助攻则是利用右脚完成。热刺队以3比0领先的下半场第37分钟，主教练安东尼奥•孔蒂（53岁）抱着被替换下场后进入替补席的孙兴慜，问道：“你擅长的脚是右脚还是左脚？”双脚都十分擅长的孙兴慜截止到当天，在英超联赛中攻入的89粒进球中，48粒进球用右脚打进，37粒进球左脚完成。剩下4球是头球。 本赛季已攻入19粒联赛进球的孙兴慜，力压前一天上升至射手榜并列第2位的克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（曼彻斯特联队），单独排在了第2位。他与以22粒进球占据射手榜首位的穆罕默德•萨拉赫（30岁•利物浦）的差距也缩小到了3球。托特纳姆热刺队和利物浦队都还剩下4场比赛。孙兴慜在当天比赛后表示：“球队获胜是最重要的。我们希望能以下个赛季能够参加欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛的排名（第4位）来结束本赛季”，同时又不忘补充说“射手王是我长久以来的梦想”。 凭借当天的胜利，托特纳姆热刺队的积分来到61分（19胜4平11负•第5位），继续与排名第4位的阿森纳队（积63分）争夺第4位。在EPL中，前4名可以参加下赛季的欧足联冠军联赛。两队包括一次直接交锋在内，分别还剩4场比赛要打。

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