招聘复苏，但文科待业生受难时代依然如故. May. 03, 2022 08:03. by 周愛眞 jaj@donga.com. “听说招聘比去年有所增加，但文科毕业生能去的工作岗位好像并没有增加太多。” 居住在首尔的就业准备生赵某（26岁•女）对记者提出的“最近招聘市场是否比去年有所好转”的提问做出了上述回答。她推迟一年毕业，去年夏天大学毕业。赵某说：“文科生比理科生就业困难，所以推迟毕业的文科生也更多。” 今年上半年（1 ~ 6月）招聘市场从新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的冲击中恢复过来，但就业准备生的感受情况却因学科差别而存在温差。理科就业准备生们觉得招聘氛围相对活跃，而文科就业准备生们则觉得与去年下半年（7~12月）相似或更加萧条。 2日，就业平台Catch公布了针对3月23日至上月7日就业准备时间超过6个月的500名就业准备生进行的问卷调查结果，问卷内容为与去年下半年相比，今年上半年的招聘氛围如何。理科出身的回答者（141名）中，36%的人认为招聘氛围“变得活跃起来”。其次，回答与去年下半年“相似”（35%）的人较多。回答“停滞了”（28%）的人最少。 与此不同的是，文科出身的349名受访者选择最多的是上半年招聘氛围与去年下半年“相似”的回答（40%）。回答“停滞”的人也占31%。回答“变得活跃”的人最少，只有28%。 Catch方面分析道：“因学科差别出现相反回答的原因是，上半年理科职业群体较多的行业招聘增加，而文科职业群体较多的行业招聘减少。”实际上，该公司在去年3月和今年3月对国内10大集团和Naver、Kakao的招聘公告进行分析的结果显示，理科职业群体较多的行业信息技术（IT）、建设、土木、制造、生产领域的公告从252件增加到了298件。同期，文科职业群体较多的教育、出版、媒体、文化、服务、银行、金融、销售、流通领域的招聘公告从119件减少到了100件。 升学社Catch所长金正贤（音）表示：“虽然新冠肺炎疫情的冲击有所缓解，但文科待业生相关职群的招聘公告减少，就业仍然面临困难。”

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