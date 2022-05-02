抗疫专家：“60岁以上和未接种疫苗者，室外继续戴口罩才安全”. May. 02, 2022 07:58. by 李智允记者、金敏记者 asap@donga.com,kimmin@donga.com. 虽然从2日开始大部分室外允许“不戴口罩”，但积极奉劝新冠高危人群在室外也戴口罩。中央灾难安全对策本部和医疗界专家们强调，60岁以上高龄层、未接种疫苗者、免疫力低下者等要在室外戴口罩。 以1日为基准，国内60岁以上高龄层中，没有感染过新冠病毒者约有981万人（相关年龄段的76.1%）。最近一周（4月25日~5月1日）新增确诊患者中，60岁以上患者占23.6%。据英国卫生安全局透露，疫苗的“预防感染效果”在第三次接种5个月（20周）后几乎消失。韩国60岁以上高龄层大部分在去年12月接受了第三次接种。第三次接种后已经过了5个月左右的时间，因此人们担心接种效果低下。 专家们建议，应根据本人所处状况判断是否戴口罩。首尔大学医学院医疗管理学教室教授金允（音）表示：“如果和奶奶、爷爷等新冠高危人群一起生活，在室外最好也使用。”高丽大学安山医院感染内科教授崔元锡（音）表示：“如果不是呼吸道疾病患者等难以呼吸的人，（相比牙科口罩，）最好戴上保健用口罩。” 防疫当局积极劝告：在出现发热、咳嗽等新冠疑似症状时，为防止传播危险，应戴口罩外出。此外，在室外很难保持1米以上的距离时，因运动或呐喊等产生大量飞沫（唾沫星子）的情况下，建议佩戴口罩。 在美国新冠流行再次扩大的情况下，《华盛顿邮报》当地时间29日发表社论，称不能对新冠病毒大流行结束持乐观态度。该报指出：“不知道另一种变异何时会具有一定的传染性和严重性。”报道强调，有未接种疫苗的弱势群体，还出现了病毒集中扩散的“热点”，因此在密闭的空间里应该戴口罩。《纽约时报》当天报道说，美国国内50个州中的47个州中，新冠新增确诊病例正在增加。 此外从1日起，可以在网上购买自我检查套装。此前，食品医药品安全厅4月4日解除了指定自检套装价格（6000韩元）措施。据统计，1日国内新增新冠确诊患者人数为37771人；与一周前（24日64704名）相比减少近3万名。

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