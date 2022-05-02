李在明-安哲秀可能“上场”，6月1日国会议员补选战局扩大至7处. May. 02, 2022 07:58. by 許桐準 hungry@donga.com. 与6月1日地方选举同时举行的国会议员补缺选举共确定了7处。在选举前30天扩大为“迷你国会大选”级别的补缺选举中，曾是3月9日总统选举候选人的前京畿道知事李在明和总统职务接管委员长安哲秀被认为有可能上场，气氛更加热烈。 据中央选举管理委员会1日透露，截至4月30日，现任国会议员为参加地方选举而辞去议员职务而空缺的选区共有7处：△仁川桂阳乙（共同民主党宋永吉，首尔市长候选人）△京畿城南盆唐甲（国民力量党金恩慧，京畿道知事候选人）△大邱寿城乙（国民力量党洪准杓，大邱市长候选人）△江原原州甲（共同民主党李光宰，江原道知事候选人）△忠南保宁-舒川（国民力量党金泰钦，忠清南道知事候选人）△昌原-义昌（国民力量党朴完洙，庆尚南道知事候选人）、济州乙（共同民主党吴英勋，济州道知事候选人）。参加地方选举的现任议员在选举30天前的5月2日之前辞职即可。 政治圈最关心的是李在明和安哲秀等“大人物”们是否会亲自参加补缺选举。李在明有可能参加仁川桂阳乙、安哲秀被认为有可能参加城南盆唐甲。对此，李在明方面惜字如金，表示“尚未决定”，安哲秀前一天也对参加盆唐甲竞选一事明确表示“完全没有考虑过”，划清了界限。 面对在尹锡悦政府内举行的首次全国性选举——6月1日地方选举，朝野两党将从2日起在新政府首次内阁人事听证会局面中发生激烈冲突。继“完剥检调”（完全剥夺检方调查权）立法之后，双方又展开了“强对强第二轮”较量。政界相关人士表示：“由于共同民主党强行处理剥夺检查机关调查权立法的后续风暴，朝野双方将发生更加强烈的冲突，”“在人事听证会政局中形成的舆论很有可能对地方选举产生直接影响，因此朝野双方都将展开不可退让的斗争。” 共同民主党很早就把将于2日开始的国务总理候选人韩德洙、保健福利部长候选人郑浩永（音）、法务部长候选人韩东勋等列入了“落马名单”。对此，国民力量党表示，“将强有力地应对共同民主党的扯后腿。”

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