时隔566天的“室外不用戴口罩”，该遵守的还是遵守吧. April. 30, 2022 07:17. . 政府表示，从5月2日起，除了聚集50人以上的集会和演出场、体育赛场等部分例外，将解除室外戴口罩的义务。而在野外也很难维持1米以上距离或是新冠有症状感染者或高危人群，则积极建议戴口罩。除去室内戴口罩和隔离确诊患者的义务，相当于回到了新冠疫情流行之前的日常生活。 政府在2020年10月13日义务佩戴室外口罩566天后予以解除的理由，是两周前废除保持社交距离后，奥密克戎的流行仍然保持稳定。与奥密克戎高峰期相比，确诊患者规模为20%，危重症患者也减少了一半在500名左右。此外还考虑到了疫苗接种和自然感染提高了免疫水平，海外也有很多国家放宽室外戴口罩规制的趋势。 但现在每天仍有5万到6万名新增确诊患者，死亡人数也超过100人。不少专家对单日新增患者超过奥密克戎流行初期的10倍时放宽口罩限制表示担忧。对于未接种疫苗人群和基础疾病患者来说，新冠感染仍然是致命的传染病，而且由于新型变异，秋季再次流行的可能性也很大。总统职务接管委员会提议在5月下旬之前维持室外口罩限制的理由，也是因为还存在多种危险因素。 政府之所以提前解除室外口罩义务，是因为相信人们习惯了根据危险度自行戴口罩和摘掉口罩。即使是同样的室外活动，集会也要戴口罩，婚礼或运动会就不用等，规定变得复杂，还增加了劝告规定，因此自律防疫变得更加重要。在病毒传播危险度比室外高18.7倍的室内，一定要戴口罩，定期通风。虽然疫苗第四次接种的防止死亡效果很大，但60岁以上第四次接种率还不到20%。考虑到奥密克戎的强大传播力和再感染率，最好尽快对高龄层实施第四次接种。

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