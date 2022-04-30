研究报告：“统营-群山……全国近一半市郡区面临消失的危机”. April. 30, 2022 07:18. by 朴星民 min@donga.com. 一份分析报告认为，全国将近一半的市郡区都面临着消失的危险。特别是最近制造业急剧衰退的庆尚南道统营市和全罗北道群山市等首次被列入消灭危险地区。 韩国雇佣情报院29日发行的《地区产业和雇佣》春季号显示，今年3月，以居民登记人口统计为准，全国228个市郡区（济州和世宗各以1个地区计算）中有113处（49.6%）被分类为危险地区。2015年消失危险地区为80处，2020年为102处。 消失危险地区根据某地区20岁~39岁女性人口除以65岁以上全体人口后的值——“消失危险指数”来确定。如果该指数低于0.5%，老人是育龄女性人口两倍的以上，就会认为其消失的危险会增大。 雇佣情报院认为，最近地方消失危险的主要原因是“制造业衰退”。新列入消失危险地区的统营市和群山市是直接受汽车、造船领域不景气打击的地方。2018年曾被指定为雇佣危机地区和产业危机应对特别地区。雇佣情报院工作岗位事业评价中心负责人李尚浩（音）表示：“包括造船业密集地区在内的岭南、湖南传统产业城市的制造业就业者减少，导致了地方消失的危机，”“青年人口的流失意味着人力资本的崩溃，因此威胁到相关地区的未来持续可能性。” 首都圈的京畿道抱川市、东豆川市等也被分类为危险地区。江原道束草市、忠清北道忠州市、忠清南道的唐津市和瑞山市、全罗北道益山市、全罗南道丽水市和罗州市等地的消失危险也增大。几乎没有消失危险的“消失低危险地区”今年首次在全国没有一家。在2020年的调查中，有京畿道华城市等5个地方。

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