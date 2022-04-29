5月21日举行韩美首脑会谈……拜登将发表牵制中国的演讲. April. 29, 2022 07:35. by 崔智善记者、华盛顿=常驻记者 文炳基 aurinko@donga.com,weappon@donga.com. 韩国当选总统尹锡悦和美国总统拜登将于5月21日在首尔举行韩美首脑会谈。这是尹锡悦就任总统11天后举行的“超高速首脑会谈”。 据悉，接连访问韩国、日本的拜登正在准备在首次亚洲巡访地韩国进行“面向亚洲的演讲”。分析认为，拜登在邻近中国的韩半岛亲自阐述美国的印度太平洋战略和愿景，意在纠集同盟势力。 美国白宫发言人普萨基当地时间27日正式表示：“拜登总统将于下月20日至24日访问韩国和日本。”她还说：“拜登总统将与尹锡悦当选总统和日本首相岸田文雄举行双边会谈，”“将坚定承诺自由开放的印度太平洋，发展与韩国和日本的条约同盟。” 普萨基特别指出：“（此次访问）连同5月12日、13日举行的美国-东盟特别峰会，将扩大美国与印太国家持续1年多的集中外交。”她强调，拜登访问韩日的核心议题是为牵制中国而纠集美国亚洲同盟国的印太战略的一环。 据悉，拜登计划在访韩期间面向亚洲地区发表公开演讲。上周在拜登访韩之前访问韩国的美方先遣队把可以面向普通听众进行演讲的首尔市内主要大学等定为候选地，结束了考察。 此外，由于此次韩美首脑会谈是在尹锡悦就任总统后举行，预计双方将就韩美同盟、朝核问题、经济安保等问题发出合作信息。拜登政府即将正式启动的参与印太经济框架、改善韩日关系及加强韩美日军事合作等也很有可能成为议题。在白宫宣布后，尹锡悦的发言人裴贤镇表示：“尹锡悦对拜登总统决定访韩表示欢迎，”“在发展韩美同盟及对朝政策互助的同时，还将就经济安保、主要地区性、国际性悬案等广泛的问题进行深入的协商。”

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