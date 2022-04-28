金河成轰出MLB个人总计第10记本垒打，崔志万连续两场比赛击出多次安打. April. 28, 2022 07:45. by 金培中 wanted@donga.com. 活跃在美国职业棒球大联盟（MLB）赛场的韩国击球手们像约好了一样集体开始发威了。 27日，金河成（27岁•圣地亚哥教士队）在美国俄亥俄州辛辛那提的大美国棒球场（Great American Ball Park）举行的与美职棒大联盟辛辛那提红人队的客场比赛中，作为球队第9号击球手兼游击手首发出场，从第一个击球位开始就击出了本垒打。在球队以0比1落后的第3局上半局，在2人出局的情况下，他面对辛辛那提队的首发投手雷贝尔•桑马尔廷投出的时速145公里的第一球下坠球，击出了越过左中间围墙的本垒打。这是飞行距离达126米的大型本垒打。21日，在与辛辛那提队的主场比赛中，击出本赛季首记本垒打的金河成时隔3场比赛再次轰出了本垒打。在MLB效力的历届韩国击球手中，他也是第7位击出10记本垒打的击球手。 在以5比1领先的第4局上半局，金河成在无人出局满垒的情况下，以四坏球上垒追加得分等，当天以3次有效击球、1支安打、2打点、2分的成绩活跃在球场上，为本队以9比6获胜做出了贡献。本场比赛过后，他的赛季击球率从0.182上升到了0.194（36次有效击球、7支安打）。 活跃在坦帕湾光芒队的崔志万（31岁）连续两场比赛击出多次安打（一场比赛2支及以上安打）。同一天，在与西雅图水手队的主场比赛中，作为4号击球手兼1垒手首发出场的崔志万取得了5次有效击球、2支安打的成绩。这是他继25日与波士顿红袜队的比赛（2次有效击球、2支安打）后，连续两场比赛击出复合安打。但遗憾的是，最终球队以4比8败北。 本赛季参加15场比赛的崔志万在其中5场比赛中击出2支以上安打，展现了良好的手感。 他的赛季击球率为0.357（42次有效击球、15支安打），排在MLB全体第8位。

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