“为了展现最不像巴黎的样子，选择了黑白电影”. April. 28, 2022 07:46. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 被誉为华丽城市的法国巴黎出现在了黑白电影世界。执导将于下月12日上映的电影《巴黎13区》的导演雅克•欧迪亚（70岁•照片）最近在接受视频采访时表示：“巴黎虽然美丽，但也是剥制的城市。因为想展现最不像巴黎的样子，所以选择了黑白电影。” 欧迪亚导演2015年凭借讲述法国移民者生活的电影《流浪的迪潘（Dheepan）》在戛纳电影节上获得了最高奖—金棕榈奖。2009年他又凭借《预言者》在戛纳电影节上获得了评委会大奖。 《巴黎13区》与主要讲述暴力犯罪的众多前作不同。影片以巴黎种族、文化多样性突出的13区为背景，讲述20、30多岁四名男女的爱情故事。 电影讲述了通过约会软件与陌生人一见面就发生性关系后分手的艾米丽（露西•张饰）和除了与异性相悦之外，对认真地谈一场恋爱不感兴趣的卡米耶（马吉塔•桑巴饰）等自由生活的4人4色年轻人的日常生活。为了描绘他们坦诚而毫无顾忌的恋爱故事，导演多次让主人公们全裸登场。欧迪亚导演表示：“不认为尺度高，年轻人经常通过应用程序寻找睡觉对象，如果想展示他们在发生肉体关系后聊些什么，有必要准确地拍摄恋人们缠绵的场面。” 影片改编自《纽约客》漫画家、美国作家阿德里安•汤米奈的《杀戮与死亡》等3部短篇图文小说。2019年凭借《燃烧女子的肖像》获得戛纳电影节最佳编剧奖的法国另一位巨匠瑟琳•席安玛导演（42岁）也参与了剧本的制作。这是法国前后辈大师合作创作的作品，因此更加受到关注。 欧迪亚导演最后表示，“这部电影是自己认为的自己和实际自己之间存在背离的人物寻找真正的自己的电影。因为是和演员们幸福地拍摄的作品，所以希望韩国观众也能一起感受到我拍摄这部电影时的喜悦。”

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