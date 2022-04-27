金正恩：“在根本利益遭受侵夺时，将使用核武器”. April. 27, 2022 08:15. by 申晋宇, 崔智善 niceshin@donga.com,aurinko@donga.com. 朝鲜国务委员长金正恩表示：“我们的核武器不能被束缚于只用于防止战争这一使命，”“如果（有人）想要侵夺国家根本利益，我们将使用。”一直以来朝鲜都以“遏制战争”为名推进核开发，现在露骨地威胁说可以扩大其使用目的和范围。 金正恩在25日晚举行的朝鲜人民革命军成立90周年纪念阅兵式上发表演讲时表示，“将继续采取以最大速度进一步加强和发展我国所拥有的核武的措施”，事实上预告了第七次核试验。在尹锡悦政府上台之前，朝鲜大幅提高了紧张程度。 在此次阅兵式上，朝鲜还动员了针对韩美的新型武器系统。特别是此次公开的新型潜射弹道导弹与去年1月首次公开的“北极星-5S”潜射导弹相比，长度加长，弹头也变大了。有分析认为，这是以增加射程、可携带大量核弹头的方式开发出来的，显示了打击美国本土的能力。 韩国总统职务接管委员会26日批评道：“过去5年间，朝鲜表面上主张和平与对话，实际上致力于开发威胁韩半岛乃至东北亚和世界和平的手段。”青瓦台没有发表正式立场。但是，有观察人士指出，随着朝鲜此次夸耀式地宣布核开发的高度化，在任期内执着于韩半岛和平进程的文在寅政府将不可避免地面临责任论。

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