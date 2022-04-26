“完剥检调”，是一时多给一点少给一点调查权的问题吗？. April. 26, 2022 08:18. . 国民力量党最高代表会议昨天撤销了有关国会议长朴炳锡调解方案的协议，决定重新进行讨论。根据调解方案，检察机关被剥夺除经济、腐败以外的直接调查权，但同时被赋予补充调查权。这是因为该党内外有人施压，认为检察机关有必要保留对公职及选举犯罪的直接调查权。共同民主党对国民力量党推翻朝野达成的协议表示不满，部分人主张通过原先的方案。 共同民主党一年多前的检警调查权调整尚未稳定的情况下，仅仅在两周前突然提出“完剥检调（完全剥夺检察调查权）”法案，以本月之内通过为目标强行推进，这是不能容忍的暴举。如果国民力量党一开始就主张调解方案和原先方案一样不符合刑事司法制度改革的原则，此以为由表示拒绝还好说，但在院内代表得到议员全体大会批准后达成协议的情况又推翻调解方案，似乎也不可取。 国民力量党没有力量贯彻追加要求。在就调解方案达成协议后，名分也变得不足。不过，对于共同民主党而言，因为国民力量党毁弃协议就以报复的方式贯彻原先的方案，也有可能招致国民的反对，所以还会采取维持朴炳锡调解方案的方针。国民力量党领导层可能预计共同民主党无法回到原先方案，所以提出了重新讨论。 检察总长金浯洙批评说：“调解方案只是暂时推迟了原先方案的实施时间而已。”这话不错。一旦重大犯罪调查厅成立，检方必须把经济、腐败事件的直接调查权全部移交过去。即使国民力量党的追加要求得到贯彻，对于检察机关来说，暂时多拥有一两项直接调查权没有任何意义。 一方面想尽快剥夺检察机关的直接调查权，另一方面又想暂时保留，刑事司法制度改革正在沦为多给或少给检察机关一两个直接调查权的问题。刑事司法制度的理想情形，是把调查交给警察等调查机关，同时留有通道，如果检察机关确有必要，无论是通过调查指挥还是直接调查，都可以介入调查。只有这样才能防止调查空白，同时防止检察机关或调查机关的专横。共同民主党没有给出最起码的深思熟虑时间就强行推进，虽然这是共同民主党先犯的错误，但国民力量党也没能抓住核心，其无所适从的样子令人着急。

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