因共同民主党和正义党抵制，总理人选听证会39分钟内散会. April. 26, 2022 08:19. by 姜成辉记者、李允泰记者 yolo@donga.com,oldsport@donga.com. 国务总理候选人韩德洙的国会人事听证会，在头一天25日上午开始39分钟后，因共同民主党和正义党的“抵制”而搁浅，最终散会。共同民主党和正义党以“韩候选人方面提交资料不诚实”为由没有参加会议，但国民力量党却针锋相对地表示，“这是在拉新政府的后腿”。 共同民主党非常对策委员长尹昊重当天在人事听证会之前召开的紧急对策委员会会议上表示：“没有检验就没有位置。”“没有验证”就“没有批准”，“如果要成为总理的人拒绝国民检验，我党将以国民的名义拒绝不合格的总理候选人。” 在当天的人事听证会上，共同民主党和正义党所属的人事听证委员们没有露面。只有人事听证特别委员会共同民主党籍干事姜炳元议员出席，批评称“对国民力量党方面单方面召开听证会表示强烈遗憾”，然后退场。姜炳元随后召开记者招待会表示：“连候选人及配偶的交易明细都因为没有得到个人信息授权而不提交，国民能接受吗?”“国民力量党说要求的资料是原先听证会的两到三倍，但也只能这样啊。因为金和张高额顾问费、外国企业数亿韩元的租赁收入、干预龙星基金、与配偶销售美术品形成利害冲突等等，存在的疑问数不胜数。” 对此，国民力量党全珠惠议员表示，“就像让在冬天里摘草莓回来一样，要求提交不可能的资料也很多，”“李洛渊前国务总理候选人时期，当时李候选人也以隐私为由没有提交。”该党相关人士表示：“虽然会尽最大努力说服共同民主党，但同时也会继续展开‘扯新政府后腿’的反攻。” 共同民主党内部预测，行政安全部长候选人李相珉和产业通商资源部长候选人李昌阳等人的人事听证会也有可能搁浅。该党相关人士表示：“与提出的疑问相比，提交的资料不足或不诚实的情况较多，”“目前无法进行正常的检验。”

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