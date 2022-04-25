从最坏的前景中寻找最佳途径. April. 25, 2022 07:51. . “我们生活的世界虽然是充满危险的世界，但也是从自己创造的危险中决定未来的世界。”——摘自乌里希·贝克的《全球危险社会》 过去社会危险是由于缺乏防灾技术或保健卫生等而引起的。相反，现代的危险一般是由科学技术进步导致的过剩引起的。气候变化等不是外部因素，而是我们自己制造的危险。被文明污染的地球现在反过来威胁着文明。这种危险不是因为文明失败，而是因为成功而发生的，所以不能轻易摆脱。 科学技术一方面是确实的，另一方面是不确定的，一方面是解决现有问题，另一方面是引发新的问题。为了减少科学技术的不确定性，动员更多的合理的控制和制度，不确定性只会越来越大。这种"不确定的危险"助长了不安情绪，但并非只有消极的一面。 如果说在近代社会，社会不平等是社会变化的动力，那么在现代社会，全世界的不安正在引领变化。不安超越了理念差异和经济利害关系，使整个社会团结起来。在危险状况下，反而会出现大家一起摸索新道路的“解放性破局”。换句话说，如果我们认识到危险，隐藏的真相就会暴露出来，通过反省可以改变旧世界。也就是说，从最坏的预测中寻找最佳途径。 作家郑汝蔚说：“我们的危险不是我们的敌人。我遇到的危险是给我的最高祝福。”渗透到伤口缝隙的世界的真相会锻炼我们，使我们愈合得更加强烈。谁也无法摆脱全球性的危险。这个真相会让我们走向更好的世界。

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