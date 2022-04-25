俄罗斯导弹夺走“三个月婴儿”的生命……“这孩子有什么威胁……”. April. 25, 2022 07:51. by 李恩澤 nabi@donga.com. 当地时间23日，在乌克兰东南部展开总攻势的俄罗斯军队用巡航导弹攻击了南部港口城市敖德萨，导致出生3个月的婴儿和母亲等至少8人死亡。乌克兰总统泽连斯基说：“这孩子对俄罗斯形成了什么威胁?这帮狗崽子们（bastards）。”正在南部重镇马里乌波尔的亚速钢铁厂进行最后抗战的乌克兰军队公开了在这里避难的女性和孩子们的视频。这些孩子们呼吁“想再次看到阳光”。据悉，在首都基辅郊区布恰市，肆意实施集体屠杀的俄罗斯军队还设置了所谓的死刑执行场和儿童收容所。 ○ “50多天没看到天空和阳光了” 据美联社等媒体报道，当天俄军战略轰炸机TU-95在黑海上空发射的至少6枚巡航导弹中，有2枚击中了敖德萨平民居住设施和军事设施。当天是俄罗斯正教会庆典复活节前一天。据外电报道，在俄罗斯莫斯科教堂进行复活节前夜弥撒期间，俄罗斯导弹攻击了乌克兰平民居住地。 据敖德萨当局透露，在此次空袭中，平民女性瓦莱丽娅·格洛丹和出生3个月的婴儿死亡。瓦莱丽娅的丈夫尤里·格洛丹在自己的脸书上上传了全家福，哀悼说：“亲爱的两个人，在天堂里，永远在我心里。” 泽连斯基当天在基辅的一个地铁站召开记者会，用激昂的声音说：“婴儿出生一个月的时候战争开始了，三个月的时候死亡了。你能想象现在会发生什么事情吗？”接着他又愤怒地说：“没有什么特别能表达的。这帮狗崽子们！” 当天网上还发布了乌克兰军和3000多名平民被俄罗斯军包围后背水一战的亚速钢铁厂内部的视频。视频中还看到了地下避难所里的女性和孩子们的身影。两个月没有看到阳光的孩子们聚在一起用智能手机玩游戏。一名少年说：“想看到阳光，想呼吸新鲜空气。想回家。长时间呆在黑暗的地方，眼睛都看不清了。” 一名少女说：“2月27日与妈妈、奶奶一起离开了家，那天以后就再也没有看到天空和太阳了。”一名女性说：“至少有15名儿童。水和食物都已耗尽。请保障孩子们的安全。”乌克兰士兵在分发粮食时，还听到了要求水和食物的声音。俄军再次对亚速钢铁厂发动了进攻。 ○ 俄军在布恰设立死刑执行场 在数百名平民被杀害的“布恰大屠杀”发生的布恰中，俄罗斯军队有组织地运营死刑执行场和儿童收容所。 据美国《华尔街日报》23日报道，俄罗斯军队以村庄四层建筑为据点，将平民监禁在这里后拷问或杀害。一名幸存者证实：“建筑地下有130多人被困，用俄罗斯士兵们吃剩的食物坚持了下来，”“走廊的地板上血淋淋的，俄罗斯军队的酒桌后面的红酒瓶、啤酒瓶到处都是。”该幸存者称附近的另一栋二层建筑被用作死刑执行场，“被带到那里的人被枪杀”。此外，报道还公开了看得到散落在地上的弹壳的现场照片。 附近另一栋建筑被用作监禁儿童的收容所。俄军撤离后，居民们在该建筑入口处发现了5具双手被绑在后面、后脑勺中枪伤的尸体。死难者的年龄尚不清楚。《华尔街日报》报道说：“驻扎在布恰的部分军队回到俄罗斯后，得到了普京总统的勋章。”

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