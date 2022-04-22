60岁以上人群在线消费在2年内激增2.5倍. April. 22, 2022 07:36. by 宋慧美记者 1am@donga.com. 据调查，受新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情的影响，随着非对面消费的扩散，60岁以上高龄层的数字消费在2年内激增了约2.5倍。他们不仅在手机购物领域，而且在配送应用程序（APP）、在线视频服务（OTT）等所有领域都快速地增加了消费。 21日，新韩信用卡大数据研究所分析了2019~2021年新韩信用卡个人会员的数字消费数据，并发表了上述结果。据此，去年整个网络行业的信用卡结算件数比新冠肺炎疫情之前的2019年增加了71%。其中包括网上购物、配送应用程序、快捷支付OTT等网上消费。 特别是年龄层越高，网上消费增加趋势就越明显。60岁以上的结算件数在2年内剧增了142%。50多岁人群的结算件数也增加了110%。其后依次为40多岁（84%）、30多岁（63%）、20多岁（45%）。有分析称，此前被认为是数字弱势群体的50、60多岁的人以新冠肺炎疫情为契机，迅速适应了非面对面的消费趋势。 具体来说，配送应用程序和新鲜食品配送服务结算的中年层比重也明显增加。50岁以上的外卖应用程序结算比重从2019年的5%增加到了去年的9%。新鲜食品商城的使用比重也从14%增加到了21%。 Netflix等OTT和音源流媒体服务也使得50岁以上人群的消费活跃起来。在OTT利用件数中，20、30多岁人群所占的比重从2019年的73%减少到了去年的65%，而50岁以上人群则从9%增加到了13%。50岁以上的音源流媒体结算比重也从7%增加到了11%。

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