进口小麦价格创13年来新高…3月份每吨突破400美元大关. April. 21, 2022 08:04. by 朴熙昌 ramblas@donga.com. 据悉，上月进口小麦价格时隔13年首次超过了每吨400美元。受俄罗斯入侵乌克兰的影响，小麦价格持续高位运行，餐饮物价上涨的压力进一步增大。 据关税厅20日透露，上月进口小麦价格为每吨402美元。这比一个月前上涨了8.8%，是自2008年12月以后13年零3个月以来的最高值。自2008年末以来，（进口小麦）每吨价格首次突破400美元大关。据分析，乌克兰事态长期化、韩元对美元汇率上升、海上运费上涨等因素产生了影响。 国际小麦期货价格上月初每吨超过450美元，持续暴涨。19日，芝加哥期货交易所（CBOT）的小麦价格以每吨403.81美元收盘。与1年前相比，上涨了68.5%。俄罗斯和乌克兰约占全世界小麦出口总量的30%。 随着小麦价格的飙升，面粉含量高的食物价格也在上涨。据韩国消费者院价格信息综合门户网站“真实价格”透露，上月首尔地区的刀切面价格平均为8115韩元（以一人份为准），比一年前上涨了8.8%。刀削面价格超过8000韩元是自2014年相关统计以来的第一次。首尔的冷面、炸酱面价格也在1年内分别上涨了9.7%和9.4%。

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