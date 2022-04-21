马里乌波尔最后的乌克兰军人：“不会向俄罗斯投降”. April. 21, 2022 08:04. by 李恩澤 nabi@donga.com. “虽然距离我们的最后只剩几天或几个小时了，但我们不会向俄罗斯投降。” 乌克兰士兵与包围乌克兰南部要冲地区马里乌波尔的俄罗斯抗衡了50多天，他们19日向美国《华盛顿邮报》等媒体发送视频，表明了坚决抗战的意志，并敦促提供国际社会提供援助。他们把亚速钢铁厂当作背水一战之地，表示“这可能成为我们最后的信息”，呼吁关注剩下的平民和受伤士兵。 乌军指挥官、乌第36海军陆战队少校塞尔希·博利纳（音）在视频中说：“敌人比我们多10倍。在空中和地面兵力等所有方面都压倒我们，”“工厂地下有超过500名的伤兵和女性、儿童等数百名平民避难。受伤者正在地下室腐烂，没有可以治疗的药物。” 据俄罗斯国防部推测，工厂内约有2500名乌克兰军人。此前，俄罗斯要求他们投降，并表示“将开辟避难的人道主义通道”，但乌克兰军方称这是“谎言”，没有同意。博利纳少校说：“拜托全世界领导人。请坚决执行营救这里的士兵和平民的行动，将他们转移到第三国。” 马里乌波尔是连接俄罗斯2014年通过武力合并的克里米亚半岛与东部顿巴斯地区的战略要地。当天，乌克兰安全局监听到的俄军无线电中说：“俄罗斯正在飞来令人吃惊的东西。马里乌波尔的天空中将会掉落3吨重的东西，地面的一切都会倒塌。”《华盛顿邮报》分析说：“如果因‘莫斯科’舰沉没而遭受屈辱的俄罗斯攻陷马里乌波尔，对他们来说将是非常重要的胜利。”

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