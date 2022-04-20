玉米价格创10年来新高…农业通胀加速. April. 20, 2022 07:53. by 兪載東 jarrett@donga.com. 随着世界粮仓乌克兰的战争长期化，国际农产品价格暴涨的“农业通胀（agflation）”现象非常明显。农业通胀作为“农业（agriculture）”和“物价上涨（通货膨胀•inflation）”的合成词，是指由粮食价格主导的物价上涨趋势。 据彭博社等媒体报道，18日（当地时间）美国芝加哥商品交易所7月份交货的玉米期货价格比前一日上涨约3%，达到每蒲式耳（约25.4公斤）8.07美元。这是自玉米产量较多的美国中西部出现异常高温的2012年以后，时隔10年再次突破8美元大关。玉米价格在今年年初还是每蒲式耳6美元左右，但自从2月24日俄罗斯入侵乌克兰后，呈现出急剧上涨的趋势。 乌克兰的玉米出口量占世界玉米出口量的五分之一。由于战争长期化，乌克兰的农产品流通网崩溃，再加上相当一部分农夫也错过了春季播种的时期。在这种情况下，由于国际社会对俄罗斯的制裁，化肥价格也随之上涨，预计玉米价格将不可避免地再次暴涨。有预测称，乌克兰今年的玉米收获量将比去年锐减40%。 以乌克兰为主产地的小麦、大豆等的价格也在持续上升。小麦价格也因主要产地美国和加拿大的寒冷春天持续上涨。联合国粮农组织（FAO）统计的3月份粮食价格指数（FFPI）比前一个月上涨了12.6%，来到159.3点，达到了1990年统计以来的最高水平。 据NHK19日报道，日本政府正在研究为因乌克兰事态导致玉米等进口饲料价格上涨而饱受痛苦的畜牧业者提供部分饲料购买费用的方案。针对进口木材价格上涨、原材料价格压力较大的建设企业，政府也正在制定支援政策。

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