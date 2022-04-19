尹锡悦的接收委员会，一个月里都干了些啥？. April. 19, 2022 07:56. . 当选总统尹锡悦的总统职务接收委员会昨天迎来了成立一个月。虽然一开头似乎声势浩大，但到目前为止，活动成果却微不足道。虽然安哲秀委员长表示“比任何一个接收委员会都默默地努力工作”，但冷静的评价是，人们想不起接收委员会做了些什么。 此次接收委员会是时隔10年再次复活。以微弱的差距时隔5年实现了政权交替，而且在执政党小在野党大的情况下，新政府会以怎样的规划和计划得到在野党的协助，如何运营国政，备受关注。接收委员会是在国内外危机状况下接管政权，因此其核心任务是选定超越党派的国政课题，逐一提出实施计划，引起国民的关注，获得国民的支持。 上个月接收委员会提出的政策焦点包括废除地方自治团体长的官邸、引进“周岁制”、延长新冠疫情受害小商工人的贷款期限及延期偿还6个月、推迟咖啡馆和饭店一次性杯子限制等。虽然贴近生活型政策等具有各自的意义，但不能看作是国政五年的发展蓝图。很难找到提出创意性国政课题或主导重大政策焦点的事例。 这也是尹锡悦方面自找的。在成立接收委员会后，由于过于重视青瓦台的开放和办公室迁移，导致政策焦点问题被政务焦点所掩盖。在人事权等问题上，接收委员会还与即将下台的政权发生了一系列冲突。安哲秀方面的人士被排除在部长提名之外后，直接参加单一化谈判的国民之党国会议员也辞去了接收委员的职务。虽然尹锡悦和安哲秀的晚餐会晤阻止了事态的发展，但是矛盾的火种仍然存在。 在此期间，部分接收委员似乎没有忠实于本职工作，而是热衷于进军青瓦台和内阁。安哲秀甚至警告说：“接收委员会不是通往青瓦台的垫脚石，也不是通往内阁的捷径。”据悉，最近几名部长候选人的检验问题浮出水面后，接收委员会也跟着变得混乱不堪。心都跑到豆地里了，国政的蓝图又怎能顺利完成? 新政府上台只剩下3周时间。新政府要完全承担应对国际安保危机、经济危机，挽救增长引擎的责任。不能为了引起国民的关注而滥发不负责任的课题。现在也应该更加紧张起来，为新政府上台做好准备。

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