法院：“曹敏的釜山大学医专院入学取消处分效力在一审之前将停止执行”. April. 19, 2022 07:56. by 釜山=金花英记者 run@donga.com. 前法务部长官曹国的女儿曹敏（31岁）以釜山大学为对象提出的医学专门研究生院（以下医专院）入学取消处分的停止执行申请被法院部分接受。这意味着，直到本案诉讼的一审判决为止，曹某仍将保持釜山大学医专院的毕业资格。 釜山地方法院行政1部（部长法官琴德熙）18日部分引用了曹某提出的“请停止釜山大学医专院入学取消效力”的停止执行申请。审判庭表示：“为了预防因该事件的处理而给申请人（曹某）造成难以恢复的损失，急需（停止执行）”，“也没有资料证明因停止执行有可能对公共福利产生重大影响。” 但是审判庭将停止执行的效力限制在本案诉讼的一审判决后到30日为止。曹某要求在大法院确定本案诉讼判决之前停止取消入学处分，但只是部分接受了。因此，曹某将保留釜山大学医专院的毕业资格，接受一审判决。 随着法院部分引用曹某的停止执行申请，保健福利部也将中断吊销曹某的医师执照的程序。保健福利部相关人士表示：“如果确认维持毕业生的身份，目前正在进行的医生执照吊销处分程序将被中断。” 曹某以本科毕业的高丽大学为对象，向首尔北部地方法院提出了关于取消入学处分的无效确认诉讼。高丽大学2月22日决定取消曹某的入学资格。

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