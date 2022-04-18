检察总长金浯洙提交辞呈，抗议“完剥检调”. April. 18, 2022 08:01. by 裴锡俊记者、古都艺记者 eulius@donga.com,yea@donga.com. 检察总长金浯洙17日向法务部长朴范界提交辞职书，以抗议执政党提出的“完剥检调”（完全剥夺检察机关调查权）法案。随着任期到明年5月的金浯洙请辞，预计全国高等检察长和地方检察长也将接连表明辞意。 金浯洙当天通过638字左右的声明表示：“对于围绕‘完剥检调’立法程序产生的矛盾和纷争，我低头表示歉意，”“我作为检察总长对此负有责任，向法务部长提交了辞呈。”据悉，金浯洙此前已经向周围人士表明了辞意。 金浯洙还表示：“我认为，应该在新刑事法体系至少运营10年以上后，再讨论制度改革与否。即便在这种情况下，也要通过听证会收集舆论等，必须得到国民的共识和朝野协议等。”金浯洙虽然表明了辞意，但仍在考虑18日按计划出席国会法制司法委员会全体会议、要求重新讨论“完剥检调”法案的方案。 随着金浯洙表明辞意，预计全国检察机关高层干部的“接连辞职风波”也将持续。在此前举行的全国高等检察长和地方检察长会议上，双方一致决定分阶段表示“有条件的辞职”。一名检方高层相关人士表示：“将从全国高检长开始，依次集体表明辞意。” 青瓦台当天没有发表正式立场。青瓦台相关人士表示：“现在讨论是否接受辞职还为时尚早。”因此，有预测称，文在寅总统不会立即接受金浯洙的辞职。共同民主党发言人申铉荣表示：“这样辞职不是负责任的态度。”

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