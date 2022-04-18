去年没有拿到最低工资的322万名劳动者. April. 18, 2022 08:02. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 据调查，去年没有得到最低工资的劳动者（最低工资以下的劳动者）达321.5万名。这是自2019年（338.6万名）以来的第二高。最低工资以下的劳动者人数在最低工资比去年高16.4%水准的2018年首次超过300万名后，连续4年维持在300万名左右。 韩国经营者总协会17日表示，对统计厅的“2021年8月经济活动人口调查按劳动形态分类的附加调查原材料”进行分析的结果显示，去年2099.2万名工资劳动者中，有321.5万人（15.3%）没有得到最低工资。 最低工资以下的劳动者比率在各行业之间出现了很大的差异。农林渔业12.4万名工资劳动者中有6.8万名（54.8%），住宿及餐饮业125.2万名工资劳动者中有50.4万名（40.2%）没有得到最低工资。相反，信息通信业（1.9%）、专业、科学及技术服务业（3.5%）、制造业（5.2%）等从业人员未满最低工资的劳动者比率远低于平均水平。 另外，规模越小的企业，最低工资以下的劳动者比率就越高。300人以上大规模企业最低工资以下的劳动者仅占2.7%，而30人以下企业最低工资以下的劳动者占22.1%。在5人以下的企业中，有33.6%的工资劳动者没有得到最低工资。 经营者总协会分析说：“最近几年最低工资上涨过快，劳动市场无法接受。”据经营者总协会透露，实际上韩国的最低工资上调速度比竞争国家要快。2016~2021年韩国的最低工资累计上涨率为44.6%，高于加拿大（26.5%）、英国（23.1%）、日本（13.0%）、德国（12.4%）、法国（6.0%）、美国（0%）主要7个国家（G7）。与中等工资（工资劳动者按收入顺序排列时位于正中央的值）相比，韩国的最低工资比率为61.2%，高于经济合作与发展组织（OECD）的平均水平55.2%，G7的平均水平49.2%。

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