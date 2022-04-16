时隔2年零1个月，韩国终于解除保持社交距离. April. 16, 2022 07:25. by 金素英记者、柳根亨记者 ksy@donga.com,noel@donga.com. 最早从5月23日开始，新冠确诊患者的隔离义务将消失，居家治疗也将被废除。这是自2020年1月20日韩国国内首次出现新冠疫情后，时隔2年零4个月再次像流感一样进行管理。 在此之前，从本月18日起，营业时间、聚会、活动、宗教活动人员限制等保持社交距离将废除，只保留戴口罩。从2020年3月22日开始的“保持社交距离”在2年零1个月后消失，回归日常生活。 韩国政府15日出台了包含奥密克戎变异毒株之后新冠疫情管理方案的“后奥密克戎应对计划”。保健福祉部部长权德哲表示：“新冠病毒不会完全结束，但现在正是谨慎尝试恢复日常生活的时机。” 政府25日通过修改告示，将新冠感染症从最高水平的一级传染病下调至二级传染病。根据相关规定，如果患上结核、霍乱、水痘等二级传染病，确诊患者立即申报的义务就会消失。 从25日开始，经过4周的履行时间，最早将从5月23日起解除确诊患者隔离义务。新冠感染者无需在家治疗或隔离治疗，在日常生活中可以自由使用医院等所有设施。随着隔离义务的消失，目前向新冠患者支付的带薪休假费和生活费等国家补助也将消失。目前免费的新冠诊疗费也将由本人承担。海外入境者的检查也将简化。目前，入境后第一天接受基因扩增（PCR）检查，第六七天接受快速抗原检查，但从6月起，只接受第一天的PCR检查即可。 在实施757天后的本月18日，大部分保持社交距离举措将被解除。私人聚会人员（现在10人）和饭店、咖啡厅营业限制（晚上12点）将消失。原本只允许299人的活动、集会、宗教设施人员限制也将取消。电影院、室内棒球场等地从25日开始可以食用食物。室外口罩义务化将在两周内根据防疫情况决定是否解除。针对疗养医院及设施入住者和从业人员的预检制以及接触会面、外出外宿的限制暂时维持。 但有人指出，新增确诊患者每天仍停留在10万至20万人左右，危重症患者停留在1000人左右，放宽措施多少有些操之过急。嘉泉大学吉医院感染内科教授严仲植（音）表示：“确诊患者减少趋势将放缓，像主要国家一样，确诊患者有可能再次转为增加趋势。”针对这种担忧，国务总理金富谦当天在中央灾难安全对策本部会议上表示：“如果感知到新变异毒株和再次流行等危机，将根据其水平迅速重新启动医疗资源。”

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