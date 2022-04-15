看不到国政蓝图、均衡感、新颖感的尹锡悦“任我行”组阁. April. 15, 2022 07:57. . 尹锡悦政府的第一期内阁人选已经完成。尹锡悦昨天以雇佣劳动部和农林畜产食品部部长候选人为收尾，完成了国务总理和18名部长的人选。此次组阁不仅仅是以什么样的人物组成新政府的问题。这也是体现包容和公平的意志、人才库有多丰富、如何运营国政的试验台。不少人评价说，从结果上看，看不到均衡感和新颖性，也很难确认国政的大蓝图。 尹锡悦一直强调“实力主义”，表示“不会分摊或安排”。按照他的解释，如果找到有能力的人进行提名，地区、世代和男女之间等自然会实现均衡。但令人怀疑的是，他们到底有没有、在多大范围里努力地寻找了公职力量得到验证的新颖人才。他被卷入提拔“检方核心亲信”“高中后辈”“40年知己”等的争议中，暴露出狭小的人才库的局限性。 总理候选人韩德洙也许是考虑到国会批准通过的筹码，但高额顾问费等各种检验问题正在浮出水面。曾在李明博、朴槿惠政府就职过的数名人物也引人注目。总理、经济副总理、总统秘书室长都是经济官员出身。虽说要不分“我这边”“你那边”聘用有实力的人才，但也很难看到包容性人事安排的事例。不知出于什么原因，交接委员长安哲秀方面的人士连一名都没有进入内阁。眼下，出现了共同政府危机论。 为了保持地区或世代、男女的均衡而强行拼凑人，这种方式虽然有些困难，但看起来已置之度外，也令人遗憾。部长候选人中有7人是岭南出身。包括韩德洙在内，湖南地区只有2人。首尔大学和高丽大学出身的人占绝大多数。女性只有3名。除了49周岁的法务部长候选人韩东勋以外，其他全都是50岁以上的人。也有人担心内阁的活力会下降。 每个人都可以具备各自的专业性。但更重要的是内阁的协调。尹锡悦虽然强调了责任总理、责任部长，但是韩德洙行使人事推荐权似乎只是形式上的。“韩德洙内阁”本身色彩模糊，稍有不慎就会导致总理和部长分头运转的结果。即使从现在开始，尹锡悦也有必要在国民面前明确表明以什么样的蓝图和目标运营经济、外交、福利等国政，让部长们执行什么样的任务。另外，要通过次官等人事安排，完善部长人事中被指出的均衡感和崭新感。在此次组阁中，似乎只确认了尹锡悦的“任我行”人事风格，令人大为遗憾。

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