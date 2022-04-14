“官僚王国”第一期内阁与秘书室……“硌脚石”谁来拿掉？. April. 14, 2022 08:02. . 当选总统尹锡悦昨天内定前青瓦台政策室长金大基为第一任秘书室长。官僚出身的金大基曾担任卢武铉总统经济政策秘书，在李明博政府担任过总统经济首席、政策室长。有分析认为，一直强调“最重要的是经济”的尹锡悦为了组建“经济一团队”，连秘书室长都选择了经济专家。 问题是已经被提名的国务总理候选人韩德洙、经济副总理候选人秋庆镐也是官僚出身。韩德洙曾先后担任过工商部、财政经济部长兼经济副总理，秋庆镐曾担任企划财政部第一次官和国务调整室长。另外，产业通商资源部部长候选人李昌阳也在产业资源部工作过15年，海洋水产部长候选人赵承焕也是海洋水产部出身。也就是说，左右经济政策的最高职位大部分由官僚出身人士担任。 在官治根深蒂固的政府组织中积累经验的公务员出身者具有业务稳定性。 但是，经济模式转变为以民间为中心、减少政府权限的规制改革经常成为障碍。尹锡悦强调，“要去除鞋子里石头等不必要的规制”,秋庆镐虽然表示“要尽快解开阻碍企业的枷锁，给你们脱掉沙袋”，但交接委员会还没有拿出整体的规制改革蓝图。 被不利因素包围的下届政府能够使用的经济政策手段受到了严重的制约。由于现政府增加400万亿韩元以上的国家债务，财政政策面临瓶颈。由于家庭负债逼近1900万亿韩元，韩国银行即使担心经济萧条，也只能上调基准利率。能够使用的手段只有通过全面的规制改革吸引企业投资、增加工作岗位。这似乎解决了3年多来没有动工的龙仁SK海力士半导体工厂问题，给僵硬的每周52小时工作制增加了灵活性。 历届总统也曾指认规制是“电线杆”“指甲下的刺”“红旗”，试图进行改革，但未能成功。因为他们把改革的方向盘交给了能够批量生产新规制、依靠规制行使权力的官僚们。如果希望规制改革取得成功，尹锡悦应该尽量减少官僚们的影响，建立能够正确传达民间声音的系统，亲自负责改革的结果。

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