制造“假柴油”的犯罪团伙被抓获，两年间高达500万升，不当获利15亿韩元. April. 13, 2022 08:05. by 南建宇记者 woo@donga.com. 韩国警方抓获了50名犯罪团伙成员。过去两年间，这一团伙用船用柴油混合一般柴油制造并销售了500万升劣质柴油，所赚取的不正当利益高达15亿韩元。 首尔警察厅强力犯罪调查队12日表示，最近逮捕了涉嫌违反《石油事业法》、从2020年初起到去年底将船用柴油与普通柴油以约1比2的比例混合，在全国21个加油站销售的犯罪团伙。根据石油事业法，将不同等级的产品混在一起制造的劣质石油也属于“假石油”。 据警方透露，他们涉嫌在全罗南道丽水市附近海域以每升400韩元的价格非法购买约150万升含硫量高的船用柴油，然后与普通柴油混合，制造出了约500万升劣质柴油。这伙人为了掩盖掺杂红色船用柴油的事实，在全罗南道求礼郡某油类储藏所稀释了劣质柴油的颜色。 这样制造的劣质柴油在京畿道和大邱市、忠清北道、忠清南道、庆尚北道、全罗北道等地的21个加油站以每升约1400韩元的价格出售。警方还抓获了明知是劣质柴油却仍然销售的加油站经营者。嫌疑人为了防范查处，如果不是直接进行交易的人，就会互相隐瞒身份，在人迹罕至的凌晨时间段流通劣质柴油。 警方废弃了没收的13万升劣质柴油，但是在已经制造的500万升柴油中，大部分已经流通到市场上，预计购买该柴油的车主等将遭受损失。船用柴油中含有最高达普通柴油（10ppm以下）50倍（500ppm）的硫，会诱发大量可吸入颗粒物。如果持续使用劣质柴油，汽车排气阀可能会堆积硫，导致功率下降。

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