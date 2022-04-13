大师赛并列第8位的任成宰世界排名上升5位. April. 13, 2022 08:06. by 姜泓求 windup@donga.com. 在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛本赛季首场大满贯赛事大师赛上并列第8位的任成宰（24岁）将世界排名提高了5位。任成宰从上周的第26位跃升至第21位，他的平均排名积分为4.0453分，排在获得4.0610分的第20位乔丹•斯皮思（29岁•美国）之后。世界排名是以最近2年间所出战比赛的成绩为基础计算的。任成宰的历史最高排名是去年2月创下的第16位。 新科大师赛冠军斯科蒂•舍夫勒（26岁•美国）连续3周保持世界第一的位置，而大师赛第5名科林•森川（25岁•美国）力压约翰•拉姆(28岁•西班牙)，从第3位跃居至第2位。拉姆在大师赛上排名并列第27位。大师赛并列第39位的金时沅（27岁）的世界排名从第49位上升到了第47位。 另外，在韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛本赛季揭幕战乐天租车女子公开赛上，10日夺冠的张秀妍（28岁）在12日发表的女子高尔夫世界排名中，从第180位上升到了第124位，大幅上升了56位。在世界排名前500名的选手中，张秀妍本周的排名上升幅度最大。亚军李昭美（23岁）从第57位上升到了第49位。世界排名第一的高真荣（27岁）连续11周稳居榜首。本周世界前10名的排名没有发生变化。随着世界排名第二的内莉•科达（24岁•美国）最近接受血栓相关手术并投入康复，高真荣的独霸体制有望持续一段时间。

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