个人第四个世锦赛综合冠军…“短道速滑的新传说”崔珉祯做到了. April. 12, 2022 08:26. by 姜泓求 windup@donga.com. 越过了传说。韩国短道速滑名将崔珉祯（24岁•城南市厅）作为韩国女选手首次在国际滑联（ISU）短道速滑世界锦标赛上获得了第四个综合冠军。这是韩国选手时隔4年再次获得世锦赛综合冠军， 11日，崔珉祯在加拿大蒙特利尔莫里斯理查德竞技场举行的大会第三天女子1000米和女子3000米超级决赛中，获得了第一名。据此，前一天在女子1500米比赛中夺冠的崔珉祯以107分战胜获得84分的金布廷（28岁•加拿大），获得了综合冠军。除了女子500米以外，崔珉祯在其他比赛中都获得了金牌。 这是继2015年、2016年、2018年之后的第四次，也是时隔4年的综合冠军。崔珉祯由此打破了被称为韩国女子短道速滑传奇的全利卿（1995~1997年）、陈善有（2005~2007年）的3届综合冠军纪录。继6届冠军中国名将杨扬A（46岁）、5届冠军加拿大的西尔维•戴格尔（60岁）之后，崔珉祯在该大赛女子组最多综合冠军榜上名列第三。 在2022年北京冬奥会上获得1枚金牌（女子1500米）、2枚银牌（女子1000米、3000米接力）的崔珉祯表示：“说实话，在北京并不满意。这让我想成为更好的滑冰运动员，并取得更多的成就。”在国内选手中排名最高的崔珉祯在下个赛季自动被选为国家代表。 另外，在排除在个人综合排名计算之外的3000米接力比赛中，崔珉祯也登上了冠军宝座。因对崔珉祯等队友的诽谤短信而受到禁赛2个月处罚的沈锡希（25岁）也同时获得了金牌。上个月在镇川选手村入村过程中，崔珉祯方面曾要求“不要与特定选手在训练以外的地方发生接触”。似乎意识到了这一点，教练组当天安排崔珉祯为2号接力员，沈锡希为4号接力员，两位选手在交接接力棒等没有发生接触的情况下进行了比赛。崔珉祯在最后一圈最后一个弯道上超过了加拿大、荷兰选手，戏剧性地获得了冠军。 当天，韩国男子代表队也在5000米接力中夺得了金牌。在个人赛中，李俊书（22岁•韩国体育大学）在1000米和3000米超级决赛中分别获得第二名，登上了国内选手中综合排名最高的第三位。

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