交接委员会：“把法定年龄和社会年龄统一为‘周岁’”. April. 12, 2022 08:26. by 姜聲煇 yolo@donga.com. 总统职务交接委员会正在推进将年龄计算法统一为“周岁”的方案。如果采用“周岁”计算法，相差最多时将比目前通用的“韩国式年龄”小两岁。 交接委员会政务司法行政分科干事、国民力量党国会议员李容镐11日在首尔市钟路区通义洞交接委员会记者会场召开新闻发布会表示：“根据当选总统尹锡悦的大选承诺，将推进将法定年龄、社会年龄计算法统一为‘周岁’标准的方案。” 李容镐解释说：“由于年龄计算法不统一，国民在接受社会福利服务等行政服务或签订或解释各种合同时，对年龄计算的混乱、纷争持续不断，产生了不必要的社会、经济费用，”“如果将（年龄计算法）统一为‘周岁’，就可以消除社会、经济费用，消除国民生活的混乱和不便。” 目前在韩国，有被称为“韩国式年龄”的虚岁、用现在年份减去出生年份的“年岁”、以出生日为准从零岁开始计算、每过一年就增加一岁的“周岁”混用在一起。尹锡悦在总统候选人时期发表了将年龄计算法统一为国际通用标准的“周岁”的公约。 按照交接委员会的计划，如果年龄计算法统一为“周岁”制，今年生日已过的人将比“韩国式年龄”小一岁，还没过生日的人则小两岁。 交接委员会计划在今年内制定修改案，以便到明年为止民法、行政基本法等相关法案能够越过国会的门槛。但也有人指出，像道路名、地址一样，“周岁”在实际生活中扎根需要相当多的混乱和时间。

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