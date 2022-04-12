执政党鲁莽的“完全剥夺检方调查权”之举，检察机关应退出组织利己主义. April. 12, 2022 08:27. . 检察总长金五洙昨天就共同民主党推进“完全剥夺检方调查权”法案时表示，“如果废除检察机关的调查功能，作为检察总长将再也没有履行职务的意义”，将为反对法案挂冠而去。检方继本月8日举行全国高等检察长会议后，昨天又举行了全国地方检察长会议，集体表明了反对“完全剥夺检方调查权”法案的意向。 金五洙总长、首尔高等检察厅检察长李成润等人，是配合文在寅政府一路高歌猛进的“亲政府”派检察官。他们也加入其中，一致反对“完全剥夺检方调查权”法案。因为以前看文在寅政府的眼色行事，现在又要看尹锡悦新政府的眼色行事，这是个问题，而就算内部发生争执，在针对外部势力守护组织方面却能不分你我，这样的组织利己主义也是个问题。 检方的反对逻辑是：“实施调查权调整才一年多，在落实到位之前再次完全废除检方调查功能的讨论还为时尚早。”只是嘴上说为时尚早而已，实质内容是不想放弃对重大事件的直接调查权。在全球范围内，检察机关本来的任务是起诉和公诉。在发达国家中，没有一个国家的检方像韩国这样在庞大的领域进行直接调查。但是，强硬派检察官们却提高嗓门，鼓噪复杂而巧妙的形式理论，混淆发达国家刑事司法制度的实际情况。 当然，自不待言，以露骨的政治策略强行推进完全剥夺检方调查权法案的共同民主党也是错误的。为了“从检察机关的调查中守护文在寅和李在明”的目的，连作为国家基础的刑事司法体制也要动摇，对此，不仅是与共同民主党事事对立的国民力量党，就连在检察改革中大体上站在共同民主党一边的正义党，也出面进行了批判。 检察机关对弹劾总统起到了决定性作用，并针对再次因弹劾事件执政的总统，自己推出了总统。这是只有在检察机关拥有庞大的重大事件直接调查权的韩国，才有可能出现的事情。因此，虽然一年多前进行过调查权调整，检察机关的权限仍然过大。必须缩小。不过，刑事司法制度是国家的基础，因此必须阶段性地、但是不停歇地推进，直到此前的调查权调整落实到位。

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