尹锡悦政府第一期经济团队，应先整理补充预算和房地产的混乱局面. April. 11, 2022 07:42. . 当选总统尹锡悦昨天宣了“第一期经济团队”主要部门负责人的人选结果。国民力量党国会议员秋庆镐被看中担任经济副总理兼企划财政部长，前济州知事元喜龙为国土交通部长，韩国科学技术院教授李昌阳为产业通商资源部长。秋庆镐是再选议员，曾担任企划财政部次官和部长级的国务调整室长，元喜龙是四选议员，曾担任地方自治团体负责人。李昌阳曾在产业资源部工作了15年。虽然还要越过人事听证会的门槛，但大体上可以说专业性没有问题。 秋庆镐昨天表示：“经济部长们将组成一个团队，把当前悬而未决的物价稳定作为首要课题加以解决。”他还担心历史最高的家庭和国家负债。同时，对于尹锡悦“为个体户、小工商业者编制50万亿韩元补充预算”的公约，他表示：“该做的就得做。不能因为物价而停止补充预算。” 秋庆镐在担心物价的同时还要强行追加预算的发言令人担忧。在消费者物价创下10年零3个月以来最高值的情况下，如果释放巨额补充预算，就很难避免物价不稳定。如果流动性增加，韩国银行就要更快地提高基准利率，家庭只要利率上升1个百分点，就要多负担18万亿韩元的利息。消费必然会随之萎缩。 元喜龙将担任推进错综复杂的房地产制度和税制正常化的重任。首先，为了增加市场出售量，交接委员会宣布的“如果在一年内多住宅拥有者出售拥有2年以上的住宅，将免除转让所得税重课”将付诸实施。问题是，如果同时推进将财产税、综合房地产税等拥有税降低到2020年水平的竞选公约，多住宅拥有者可能会认为“不用卖房子了”。 韩国经济现在已经到了即使政府出现小政策失误或判断错误，也容易被打破的危险局面。不增加国家债务，光靠减少支出来筹集50万亿韩元的补充预算，几乎是不可能的。尽管如此，如果秋庆镐要推进补充预算，他为了最小化对物价、财政、家庭负债的负面影响，首先要大幅减少补充预算的规模，并寻得国民的谅解。元喜龙应该小心翼翼地改善制度，避免一部分人开始动摇的房价扩散到整个市场。如果第一个钮扣没有扣好，局面被打破，重建需要更长的时间。

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